Hasadın sürdüğü patateste 22 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Hasadın sürdüğü patateste 22 bin ton rekolte bekleniyor

10.07.2022 11:44

Tokat'ın Niksar ilçesinde bu yıl 22 bin ton patates rekoltesine ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bu yıl 22 bin ton patates rekoltesine ulaşılacağı tahmin ediliyor.

İlçede Mahmudiye köyünde 1968 yılında 2 dönüm arazide başlayan patates üretimi, bugün 21 köydeki yaklaşık 10 bin hektar alanda yapılıyor.

Patates hasadında işçiler, saat 04.00 civarında serin havada çalışmaya başlayıp, saat 09.00 sularında işe ara veriyor. İşçiler, bazen akşam saatlerine doğru da yeniden tarlaya giriyor.

Niksar Tarım ve Orman İlçe Müdürü Namık Özdüzgün, AA muhabirine, ilçede temmuz ayının ortasına kadar patates hasadının sürdüğünü söyledi.

İlçede yaklaşık 7 bin dekar alanda sarı patates üretimi yapıldığını aktaran Özdüzgün, "Patates üretimini ülke genelinde yoğun olarak yapan birçok bölgemiz var. Sezonda patatesi Adana ve İzmir Ödemiş'ten sonra biz üretiyoruz, piyasaya sunuyoruz." dedi.

Yılda ortalama 21 bin ton civarında patates üretimleri bulunduğunu, bu yıl ise 22 bin ton civarında ürün beklediklerini belirten Özdüzgün, "Bizim ürettiğimiz sarı patates dediğimiz, özellikle üretim sezonu itibarıyla tüketilen bir ürün. Bölgemizde beyaz patatesin de üretimi gerçekleştiriliyor. Genelde sarı patates üretimi gerçekleştiriliyor. Hasadı 15 Haziran ila 15 Temmuz arasında yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Dönüme verimimiz 4-5 ton civarında"

Özdüzgün, ilçeleri için patatesin stratejik bir ürün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bölgemiz, Yeşilırmak havzası içinde, Kelkit Vadisi'nin merkezi konumunda bir ilçedir. Bu sene yağış itibarıyla verim açısından sıkıntılı sürecimiz olmadı. Verimin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Dönüme verimimiz 4-5 ton civarında. Fiyat olarak üreticimizi tatmin eden fiyatlar ortaya çıktı."

Niksar'dan patatesin özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine gönderildiğini aktaran Özdüzgün, 1200 civarında çiftçinin bu işi yaptığını kaydetti.

Patates üreticisi İhsan Yurduer de yaklaşık 25 yıldır bu işle ilgilendiğini dile getirerek, "Bu sene verim çok iyi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Mahmudiye, Hisarcık, Niksar, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hasadın sürdüğü patateste 22 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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