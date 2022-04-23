Hasankeyf'te 100 kadının istihdam edebileceği Hanımeli Kadın Kooperatifi açıldı - Son Dakika
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Hasankeyf'te 100 kadının istihdam edebileceği Hanımeli Kadın Kooperatifi açıldı

23.04.2022 14:56

Hasankeyf'te 100 kadının istihdam edebileceği Hanımeli Kadın Kooperatifi açıldı Batman'ın Hasankeyf İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçede 100 kadının istihdam edebileceği Hanımeli Kadın Kooperatifini hizmete aldıklarını belirtti.

Hasankeyf'te 100 kadının istihdam edebileceği Hanımeli Kadın Kooperatifi açıldı

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçede 100 kadının istihdam edebileceği Hanımeli Kadın Kooperatifini hizmete aldıklarını belirtti.

Hasankeyf'in hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisine girdiğini kaydeden Kaymakam Öztürk, "Baraj gölü altındaki Hasankeyf'in yerleşim yeri değişti. Tarihi eserler yeni yerlere taşındı, yeni konforlu mekanlar oluşturuldu. Aynı zamanda yine eskiden olduğu gibi turizminin yine ana geçim kaynağı burada" şeklinde konuştu.

Turizminin merkezinde bu sefer kadınların olmasını istediklerini belirten Öztürk, "Hasankeyf Hanımeli Kadın kooperatifi yaklaşık 12 ortaklıkla kurulan bir yerdir. Yaklaşık 100'e yakın bayanın, el sanatçısının, tedarikçisinin halkın içerisinde olduğu bir yerdir. Bu açıdan umutluyuz, heyecanlıyız. Gerek inşasında gerek mimarisinde gerek dekorasyonunda epey çalışmalarımız gerçekleşti ve nihayetinde bu mekanı yaklaşık 20 gün önce hizmete aldık ve turistlerin ve vatandaşlarının hizmetine sunduk" dedi.

Hasankeyf'te 100 kadının istihdam edebileceği Hanımeli Kadın Kooperatifi açıldı
Hasankeyf'te 100 kadının istihdam edebileceği Hanımeli Kadın Kooperatifi açıldı
Hasankeyf'te 100 kadının istihdam edebileceği Hanımeli Kadın Kooperatifi açıldı
Hasankeyf'te 100 kadının istihdam edebileceği Hanımeli Kadın Kooperatifi açıldı

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Şenol Öztürk, Hasankeyf, Hisarcık, İstihdam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hasankeyf'te 100 kadının istihdam edebileceği Hanımeli Kadın Kooperatifi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasankeyf'te 100 kadının istihdam edebileceği Hanımeli Kadın Kooperatifi açıldı - Son Dakika
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