Hasankeyf'te Mehina Sarımsağında Rekolte Üç Kat Artacak

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli Mehina sarımsağında, geçen yılki 9 tonluk üretimin ardından bu yıl yağışların etkisiyle yaklaşık 27 ton rekolte bekleniyor.

Hasankeyf ilçesine bağlı Kayıklı köyünde yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili bulunan Mehina sarımsağında hasat başladı. Doğal yöntemlerle yetiştirilen, ekstra sulamaya ihtiyaç duymayan ve yağmur suyuyla beslenen üründe bu yıl verimin artması bekleniyor. Geçen yıl 9 ton üretim yapılan sarımsakta, bu yıl yaklaşık 27 ton rekolte hedefleniyor.

Hasada katılan Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bu yıl yağışların fazla olmasının ve üreticilere sağlanan desteklerin verimi artırdığını belirterek, "Geçen yıl 9 ton olan üretim kapasitemiz bu yıl yaklaşık 27 tona ulaşıyor. Yağışların bol olması ve verilen desteklerle üretimimizi üç katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.