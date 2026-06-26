Lokantada 81 bin liralık altın hırsızlığı kamerada

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Tekstil işiyle uğraşan 51 yaşındaki Mehmet Tanışık, bir süre önce 81 bin 500 lira ödeyerek satın aldığı 13 gram altını yanına alarak bir arkadaşıyla lokantaya gitti. Ancak bu sıradan yemek molası, saniyeler içinde on binlerce liralık bir kayba dönüştü.

LOKANTADA DÜŞEN ALTINLARI ALIP KAÇTI

İddialara göre Mehmet Tanışık, yemeğini yedikten sonra lavaboya gitmek üzere ayağa kalktı. Bu esnada cebindeki bozuk paraları düzeltmek isterken, içerisinde 10 gramlık bir bütün ve 3 adet 1 gramlık altının bulunduğu keseyi farkında olmadan yere düşürdü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Tanışık'ın hemen yan masasında yemek yiyen kimliği belirsiz bir şüphelinin durumu fark ettiği anlar yer aldı. Yere düşen altın kesesini gören şüpheli, Tanışık'ın dalgınlığından faydalanarak yerdeki altınları kaşla göz arasında aldı. Şahsın, mağdurun arkasını dönmesini fırsat bilip yemeğini yarım bırakarak hızla lokantadan ayrıldığı tespit edildi.

METRODA FARK EDİP GERİ DÖNDÜ

Olayın ardından lokantadan çıkan ve arkadaşıyla vedalaştıktan sonra metroya binen Mehmet Tanışık, cebini kontrol ettiğinde altınların yerinde olmadığını fark etti. Büyük bir şok yaşayan talihsiz adam, panikle geri dönerek lokanta çalışanlarından yardım istedi. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. Tanışık, vakit kaybetmeden karakola giderek şikayetçi oldu.

"OĞLUMA VERECEKTİM, CEBİMDE TAŞIYORDUM"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Mehmet Tanışık, ev taşıma sürecinde olduğu için altınları güvenli bir yer bulamadığından cebinde taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Salı günü almıştım. Oturduğum ev satılmıştı, kiralık ev tutacaktım. Koyacak yerim olmadığı için cebimde taşıyordum, saklaması için oğluma verecektim. O anda nasıl yoklayamadığımı anlamadım. Karakola gittik, sağ olsun memur beyler görüntüleri aldı. Kimin ne yaptığı, ne aldığı çok belli."

"GETİRİRSE ŞİKAYETÇİ OLMAM"

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin altınları aldıktan sonra kendisini gördüğünü ancak teslim etmeyerek olay yerinden uzaklaştığını belirten Tanışık, şahsa bir de çağrıda bulundu.

Altınların iade edilmesi durumunda şikayetinden vazgeçeceğini belirten Tanışık sözlerini şöyle noktaladı: "Alan kişi benden düştüğünü görüyor. Hani yolda bulsa insansa gider karakola teslim eder. Ama burada bir dükkanda düşmüş, git kasaya bırak, müdüre bırak. Yaptığı tam bir insanlık dışı. Çalan kişiye çağrım var; gelsin bulduğu yere bıraksın ya da karakola teslim etsin. Şikayetçi olmam." Polis ekipleri, eşkâli belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.