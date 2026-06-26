Florida\'da 74 yaşındaki mahkum idam edildi

ABD'nin Florida eyaletinde, 1992 yılında eşini öldürmekten suçlu bulunan 74 yaşındaki Dusty Ray Spencer, idam edildi. Spencer, Florida'nın modern tarihindeki en yaşlı idam mahkumu olarak kayıtlara geçti.
ABD'nin Florida eyaletinde 1992 yılında eşini öldürmekten suçlu bulunan 74 yaşındaki Dusty Ray Spencer'ın cezası infaz edildi.
Florida Eyalet Hapishanesi'nde gerçekleştirilen infazda Spencer'a ölümcül enjeksiyon uygulandı.
74 yaşındaki Spencer, infazın ardından Florida'nın modern tarihinde idam edilen en yaşlı mahkum oldu.
Öte yandan Florida'da gelecek ay yine 74 yaşındaki başka bir mahkumun daha idam edilmesinin planlandığı bildirildi.
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