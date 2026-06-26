Florida'da 74 yaşındaki mahkum idam edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Florida'da 74 yaşındaki mahkum idam edildi

Florida\'da 74 yaşındaki mahkum idam edildi
26.06.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’nin Florida eyaletinde 1992’de eşini öldürmekten mahkum olan 74 yaşındaki Dusty Ray Spencer, enjeksiyonla idam edilerek eyalet tarihinin en yaşlı infaz edilen mahkumu oldu. Gelecek ay başka bir 74 yaşındaki mahkumun da idamı planlanıyor.

ABD'nin Florida eyaletinde, 1992 yılında eşini öldürmekten suçlu bulunan 74 yaşındaki Dusty Ray Spencer, idam edildi. Spencer, Florida'nın modern tarihindeki en yaşlı idam mahkumu olarak kayıtlara geçti.

1992 YILINDA EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

ABD'nin Florida eyaletinde 1992 yılında eşini öldürmekten suçlu bulunan 74 yaşındaki Dusty Ray Spencer'ın cezası infaz edildi.

Florida Eyalet Hapishanesi'nde gerçekleştirilen infazda Spencer'a ölümcül enjeksiyon uygulandı.

TARİHE GEÇTİ

74 yaşındaki Spencer, infazın ardından Florida'nın modern tarihinde idam edilen en yaşlı mahkum oldu.

BİR İDAM DAHA YOLDA

Öte yandan Florida'da gelecek ay yine 74 yaşındaki başka bir mahkumun daha idam edilmesinin planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Florida, Güncel, Mahkum, Mahkum, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Florida'da 74 yaşındaki mahkum idam edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:38
Tatildeyken imzayı attı Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
09:01
34 ilde suç örgütlerine operasyon 841 şüpheli yakalandı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:38:36. #7.13#
SON DAKİKA: Florida'da 74 yaşındaki mahkum idam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.