Florida\'da 74 yaşındaki mahkum idam edildi

ABD'nin Florida eyaletinde, 1992 yılında eşini öldürmekten suçlu bulunan 74 yaşındaki Dusty Ray Spencer, idam edildi. Spencer, Florida'nın modern tarihindeki en yaşlı idam mahkumu olarak kayıtlara geçti.

1992 YILINDA EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

ABD'nin Florida eyaletinde 1992 yılında eşini öldürmekten suçlu bulunan 74 yaşındaki Dusty Ray Spencer'ın cezası infaz edildi.

Florida Eyalet Hapishanesi'nde gerçekleştirilen infazda Spencer'a ölümcül enjeksiyon uygulandı.

TARİHE GEÇTİ

74 yaşındaki Spencer, infazın ardından Florida'nın modern tarihinde idam edilen en yaşlı mahkum oldu.

BİR İDAM DAHA YOLDA

Öte yandan Florida'da gelecek ay yine 74 yaşındaki başka bir mahkumun daha idam edilmesinin planlandığı bildirildi.