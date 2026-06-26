İzmir\'de evde çıkan yangında hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi. Yangın, gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 354 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede çıktı. Metin G.'ye (66) ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

KİMLİĞİ DNA SONUCUNDA BELİRLENECEK

Evde yapılan incelemede, 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin yapılacak DNA testinin ardından kesinlik kazanacağı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.