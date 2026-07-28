Hasanlar Köyü'nde Tütün Üretimi Tehlikede - Son Dakika
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Hasanlar Köyü'nde Tütün Üretimi Tehlikede

Hasanlar Köyü\'nde Tütün Üretimi Tehlikede
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Hasanlar köyünde tütün üretimi azalıyor, üretici sayısı 3'e düştü. Kaliteyi koruma mücadelesi sürüyor.

Türkiye'nin en kaliteli tütünlerinin yetiştirildiği bölgelerden biri olarak bilinen ve yıllarca 'Tütünkent' adıyla anılan Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde tütün üretimi bitme noktasına geldi.

Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar neredeyse her hanenin tütün ekimi yaptığı köyde, artan üretim maliyetleri, düşük alım fiyatları ve göç nedeniyle üretici sayısı 3'e düştü.

Bu yıl 8 dönümlük alanda tütün yetiştiren üretici Coşkun Saman, Hasanlar tütününün Türkiye'nin en kaliteli tütünleri arasında yer aldığını belirterek, üretimin giderek azaldığını söyledi. Geçmişte Tekel'in alım yaptığını, bugün ise üreticilerin özel firmalarla sözleşmeli çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Saman, "Köyümüzde üretilen tütün kalitede Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyordu. Hasanlar birinci sınıf tütün üretirdi. Ancak zamanla artan maliyetler ve düşük başfiyat politikaları ve göç nedeniyle üretici sayısı hızla azaldı. Eskiden Tekel alım yapıyordu, şimdi taşeron firmalara kaldık" dedi.

Bu yıl yağışların yeterli olmasının üretimi olumlu etkilediğini dile getiren Saman, yaklaşık 1 ton ürün beklediğini söyledi. Geçen yıl tütünün başfiyatının 305 TL olduğunu hatırlatan Saman, "Bu yıl sözleşme gereği başfiyat 500 TL oldu. Ancak artan maliyetler düşünüldüğünde bu fiyat yine de yetersiz kalıyor. Kendi emeğimizle çalıştığımız için üretime devam ediyoruz. Hasanlar köyünün tütünü kaliteli ve aranan bir ürün. Fiyatlar yükselirse köyümüzde yeniden üretici sayısı artabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hasanlar Köyü'nde Tütün Üretimi Tehlikede - Son Dakika

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