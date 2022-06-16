Hasat vaktinde çiftçiler yalnız bırakılmıyor - Son Dakika
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Hasat vaktinde çiftçiler yalnız bırakılmıyor

16.06.2022 13:07
Hasat vaktinde çiftçiler yalnız bırakılmıyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hasada hazırlanan çiftçileri ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, tesis, sera ve çiftliklerde incelemelerde bulundu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hasada hazırlanan çiftçileri ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, tesis, sera ve çiftliklerde incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, işletme ziyaretleri çerçevesinde Marmaraereğlisi ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Meyve-sebze işleme tesisinde ve serada incelemelerde bulunan Öcal'a işletme yetkilileri tarafından üretim faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Ardından 350 baş üzeri büyükbaş hayvanı bulunan çiftlikte incelemelerde bulunan Öcal, yetkililerden süt üretimi hakkında bilgiler aldı. Son olarak Türkmenli Mahallesi'nde çiftçi toplantısına katılan Öcal, mahalle muhtarı ve çiftçilerle sohbet edip, buğday hasadı öncesi muhtemel sorunlar ile hasat sonrası ürünlerin pazarlanması sorunları konusunda değerlendirmelerde bulunarak, tahıl hasadının bereketli olmasını diledi. - TEKİRDAĞ

Hasat vaktinde çiftçiler yalnız bırakılmıyor
Hasat vaktinde çiftçiler yalnız bırakılmıyor
Hasat vaktinde çiftçiler yalnız bırakılmıyor
Hasat vaktinde çiftçiler yalnız bırakılmıyor
Hasat vaktinde çiftçiler yalnız bırakılmıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hasat vaktinde çiftçiler yalnız bırakılmıyor - Son Dakika

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