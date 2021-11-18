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Haşhaş kışa yoğun talep altında giriş yaptı - Son Dakika

Haşhaş kışa yoğun talep altında giriş yaptı

18.11.2021 12:07
Haşhaş kışa yoğun talep altında giriş yaptı

Birçok evin değişilmez hamur işi katkısı olan haşhaş, kış aylarının gelmesiyle yoğun talep görüyor.

Birçok evin değişilmez hamur işi katkısı olan haşhaş, kış aylarının gelmesiyle yoğun talep görüyor.

Havaların soğumasıyla birçok insan bağışıklıklarını güçlendirecek doğal besinlere yönelim göstermeye başladı. Yağlı olmasından dolayı yaz aylarında çok fazla talep görmeyen haşhaşta bunlardan birisi oldu. Soğuyan havalarla birlikte haşhaşa talep arttı. Bağışıklığı güçlendiren ve kemik erimesine iyi gelen haşhaş, yaz aylarında da gurbetçi vatandaşların kışlık alışverişinde yoğun ilgi görüyor. Bu sene 50 lira civarındaki fiyatlara satılan haşhaş, kışa yoğun talep altında giriş yaptı.

Yaklaşan kış ayları haşhaş satışlarını arttırdı. Birçok insanın hastalıktan korunmak için haşhaş tükettiğini belirten 30 yıllık esnaf Selim Yalçıner, "Haşhaş kış aylarında daha çok tercih ediliyor. Kışın insanlar evlerinde daha çok zaman geçiriyor. Evde hazırlanan hamur işlerinde ve kahvaltıda çok fazla tercih ediyorlar. Soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için bağışıklık güçlendiren haşhaşı çok tüketiyorlar. Haşhaş sağlık açısından kemik erimesine de çok iyi geliyor. Ayrıca bağışıklığı güçlendiriyor" dedi.

" Afyon'dan getiriyoruz ve burada işliyoruz"

Eskişehir'de 30 yıldır haşhaş satışı yapan Selim Yalçıner, en iyi haşhaşın Afyonkarahisar'da yetiştiğini söyledi. Müşterilerine iyi ürün satabilmek için oradan tohum halinde haşhaş getirerek Eskişehir'de işleyen Yalçıner, "Eskişehir'in birçok ilçesinde haşhaş yetiştiriliyor. Fakat Afyon'da yetiştirilen daha iyi oluyor. Oradan tohum halinde getiriyoruz. Burada ilk önce kavuruyoruz. Kavurmadan sonra çıkan yağıyla birlikte makinede eziyoruz. Kullanılabilir halde haşhaşa dönüşüyor. Bu sene kilogramını 50 lira civarlarından satıyoruz. Geçtiğimiz sene 35 lira civarlarındaydı. Bizim sektörümüz de gelen zamlardan etkilendi" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Haşhaş kışa yoğun talep altında giriş yaptı
Haşhaş kışa yoğun talep altında giriş yaptı
Haşhaş kışa yoğun talep altında giriş yaptı
Haşhaş kışa yoğun talep altında giriş yaptı

Selim Yalçıner, Eskişehir, Gurbetçi, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haşhaş kışa yoğun talep altında giriş yaptı - Son Dakika Ekonomi


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