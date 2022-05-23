Çilekte verim geçen yıla göre arttı - Son Dakika
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Çilekte verim geçen yıla göre arttı

23.05.2022 11:05

Hatay'ın Suriye sınırında yer alan Yayladağı ilçesinde ekimi yapılan ve hasadına başlanan çilek, verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü.

Hatay'ın Suriye sınırında yer alan Yayladağı ilçesinde ekimi yapılan ve hasadına başlanan çilek, verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü.

İlçede 11 yıl önce devlet destekli 35 dekarla başlayan ve her yıl giderek artan çilek üretimi, 5 bin dekarın üzerinde çıktı.

Yörede yetiştirilen çilek, aromasıyla rağbet görüyor.

Yayladağı Çilek Kooperatifi Başkanı Fehim Yaşekmez, AA muhabirine, ilçede çilek üretiminin 2011'de devlet desteğiyle başladığını hatırlattı.

Ürünün hasadına başladıklarını anlatan Yaşekmez, "Çilek, Yayladağı'nı, Yayladağılılar da çileği sevdi. Bu sayede üretim alanı her yıl artarak 5 bin dekarı geçti. Geçen yıl hava koşulları sebebiyle rekoltemiz bu yıla göre düşüktü. Hava şartları bu yıl çok güzel geçti. Geçen yıl dekar başı ortalama 1,5 ton çilek alınırken, bu yıl 2 tona yaklaştı. Bu da üreticimizin yüzünü güldürdü." diye konuştu.

Yaşekmez, tarlanın hazırlanmasından hasadına kadar çileğin ilçede yaklaşık 5 bin kişiye istidam kapısı olduğunu belirtti.

Çilek hasadının devam ettiğini belirten Yaşekmez, ürünün kilogramının 13-14 liradan satıldığını söyledi.

Tutulubahçe Mahallesi'nde çilek yetiştiren Ali İsmail Hastaca da 5 yıl önce 3 dekarda başladığı çilek üretimini şu an 8 dekarlık alanda sürdürdüğünü anlattı.

Ürünün veriminin geçen yıla göre iyi olduğunu belirten Hastaca, "Dekardan 2 ton kadar verim alıyoruz. Fiyatlar ilk haftaya göre güzel." dedi.

İlçede 3 yıldır çilek yetiştiren Recep Karaca, dekar başına yaklaşık 2 ton ürün aldığını ve geçen yıla göre verimden memnun olduklarını kaydetti.

Çilekte verim geçen yıla göre arttı
Çilekte verim geçen yıla göre arttı
Çilekte verim geçen yıla göre arttı
Çilekte verim geçen yıla göre arttı

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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