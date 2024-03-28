Hatay\'ın Erzin ilçesinde erkenci karpuz hasadı mayıs sonunda başlıyor

Hatay'ın Erzin ilçesinde seralarda yetiştirilen erkenci karpuzda mayıs ayı sonunda hasat bekleniyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Hatay'ın bereketli toprakları ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Amik Ovası başta olmak üzere her ilçede farklı meyve ve sebze yetiştirilirken, Erzin ilçesinde seralarda yetiştirilen erkenci karpuzda tarım işçilerinin çapa mesaisi başladı. Burnaz sahilinde çiftçilik yapan Velican İnce, ektiği karpuzun bakımını yaklaşık 20 işçiyle yapıyor. Özenle yetiştirilen erkenci karpuzda hasadın mayıs ayı sonunda başlaması bekleniyor.
15 dönümlük arazisinde kumun avantajını kullanarak karpuz yetiştiren İnce, "15 dönümlük alana karpuz ektim. Araziye ekilen karpuzların bakımı için yaklaşık 20 kişiyle çalışıyoruz. Karpuza bakım yapıyoruz. Karpuzların otlarını çekiyoruz ve temizlik yapıyoruz. Erzin ilçesinde genelde karpuz yetiştirilmez. Biz burada kumun avantajını kullanıyoruz" dedi.
"Mayısın sonu veya haziranın başı gibi karpuz hasadı yapıyoruz"
Mayıs sonunda erkenci karpuzda hasadın başlayacağını belirten çiftçi İnce, "Kumun avantajını kullanmak için erken ekiyoruz. Erken hasat etmeye çalışıyoruz. Mayısın sonu veya haziranın başı gibi karpuz hasadı yapıyoruz. Hasat zamanı belli olmuyor ama genelde o dönemde belli oluyor. Karpuz fiyatları aşağıya veya yukarıya doğru oynuyor. Marketle tarla arasında fiyat yarı yarıya oynuyor. Tarladan da satış yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY
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