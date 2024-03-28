Hatay\'ın Erzin ilçesinde erkenci karpuz hasadı mayıs sonunda başlıyor

DSİ, Nevşehir'e 2,8 milyar liralık yatırım yaptı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Nevşehir'e 2 milyar 851 milyon 646 bin lira değerinde 59 tesis inşa ettiklerini bildirdi. Balta, ayrıca kente 3 baraj, 2 gölet ve 8 yeraltı depolaması inşa ederek 50,24 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını ve 4 içme suyu tesisi ile yaklaşık 155 bin 968 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 5,14 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini belirtti. Ayrıca, 24 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi, 24 yerleşim yeri ve 1200 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 6 taşkın koruma tesisinin inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Balta, ayrıca 6 HES Tesisi'nin işletmeye alındığını ve bu tesisler sayesinde yıllık 815 milyon lira katkı sağladıklarını ve 148 bin 750 hanenin enerji ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.