Hatay\'da Fasulye Tarlada 80-100 TL Arasında Alıcı Buluyor

TSÜAB Başkanı: GDO'lu Tohum Üretimi ve İthalatı Yasaklandı

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, GDO'lu tohumların üretiminin ve ithalatının yasaklandığını belirtti. Sadece hayvan yemi olarak kullanılması için mısır ve soya gibi bazı ürünlerin, izin verilen genleri taşımaları kaydıyla ithalatının yapılabildiğini açıkladı. Gençer ayrıca Türkiye'nin tohum ihraç eden bir ülke konumuna yükseldiğini ve geçen yıl 326,8 milyon dolarlık tohum ihracatı yapıldığını söyledi. Gençer, GDO'lu tohum üretiminin ve ithalatının Türkiye'de mümkün olmadığını vurguladı.