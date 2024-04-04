Hatay\'da Fasulye Tarlada 80-100 TL Arasında Alıcı Buluyor

Hatay'ın bereketli topraklarında açık havada yetişen ve hasadına başlanan fasulye tarlada 80 TL ile 100 TL arasında alıcı buluyor.
Türkiye'nin ürün yetiştiriciliği bakımından en zengin bölgelerinden olan Hatay'da açık alanda yetiştirilen fasulyede hasat başladı. Payas ilçesi Kürtül Mahallesi'nde çiftçi İlyas Önerden de arazisinde hasada başladı. Tarlada kilogram fiyatı 80 ile 100 TL arasında alıcı bulan fasulye, market ve manavlarda 120-130 TL arasında alıcı buluyor.
Çiftçi İlyas Önerden, açık havada erkenci fasulye hasadına başladıklarını belirterek, "Payas ilçesinde açık alanda Türkiye'nin en erken fasulyesini yetiştirdik, hasat ediyoruz. Açık alanda yetiştirdiğimiz fasulyelerimizi Türkiye'nin her yerine satıyoruz" dedi. - HATAY
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ticaret hacminin son üç yılda 1 milyar dolar seviyesinin üstüne çıktığını belirterek, "5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine de orta vadede ulaşmayı hedefliyoruz." dedi. Bolat, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin bin yılı aşkın tarihi köklere dayandığını vurguladı ve iki ülkenin de dünyanın önde gelen, büyük ve güçlü imparatorluklarının mirasına sahip olduğunu söyledi.
Samsun'un Havza ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' ile 'Bal Çiçeği Ayçiçeği Projesi' kapsamında ayçiçeği üreticilerine 300 paket, iki çeşit yağlık ayçiçeği tohumu teslim edildi. Projenin toplam maliyeti 5 milyon 98 bin 750 TL olup 2 milyon 800 bin TL bakanlık katkısı şeklindedir.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında Devlet Su İşleri bütçesinin neredeyse tamamına yakınının sulama sistemlerine ayrıldığını belirterek, önümüzdeki 5 yıllık hedeflerin gıda arz güvenliğinin teminat altına alınması olduğunu söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin tarım arazisi, orman alanı ve mera varlığı bakımından önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin su stresi altında olduğunu ve su fakiri ülke konumuna geleceğini belirtti. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarım sektöründe dünya lideri olduğunu ve tohum üretiminde de önemli bir rol oynadığını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyolların, Cumhurbaşkanı kararıyla 9 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz olacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın da ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Bakan Uraloğlu, bayram süresince alınan tedbirlerle birlikte kara, deniz, hava ve demir yollarında yoğunluk yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını vurguladı.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi tatlı, bayram şekeri, çikolata ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde üretim alanları, hijyen şartları, paketli gıdaların son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri incelendi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Türk iş insanları ve Özbek basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. İftar programına Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davran Vahabov, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş ve Özbekistan Ulusal Medya Birliği Başkanı Şerzadhan Kudrethoca da katıldı. DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, son 2 yılda 76 organizasyon gerçekleştirerek Özbekistan'da işbirliği ve ilişkileri güçlendirdiğini belirtti. İftar programında ayrıca Özbekistan hükümetinin Türk iş insanlarının ülkedeki çeşitli sektörlerde ortak projeler gerçekleştirmesini istediği ve DEİK'in özelleştirme sürecine dahil olacağı ifade edildi.
Pakistan'ın Milli Günü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın seyahatiyle memlekette bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacağını belirtti. Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerin alındığını söyleyen Uraloğlu, bayram süresince karayollarında denetimlerin sıkılaştırıldığını ve ücretsiz ulaşım imkanları sağlandığını açıkladı.
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, GDO'lu tohumların üretiminin ve ithalatının yasaklandığını belirtti. Sadece hayvan yemi olarak kullanılması için mısır ve soya gibi bazı ürünlerin, izin verilen genleri taşımaları kaydıyla ithalatının yapılabildiğini açıkladı. Gençer ayrıca Türkiye'nin tohum ihraç eden bir ülke konumuna yükseldiğini ve geçen yıl 326,8 milyon dolarlık tohum ihracatı yapıldığını söyledi. Gençer, GDO'lu tohum üretiminin ve ithalatının Türkiye'de mümkün olmadığını vurguladı.
Arçelik, Türkiye'de ve tüm dünyada gerçekleştirdiği operasyonları ortak bir kurumsal marka çatısı altında toplamaya karar verdi. Şirket, bundan sonra Beko ismi adı altında faaliyetlerine devam edecek. Arçelik A.Ş., Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasını Beko olarak kullanacak ve halka açık ana şirket Arçelik A.Ş. ismini koruyacak. Beko, dünya çapında 57 ülkede faaliyet gösteren ve 55 bin çalışana sahip olan bir markadır.
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