Hatay'da Turfanda Can Eriği Hasadı - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay'da Turfanda Can Eriği Hasadı

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Aladdin Aslan, serasında 500 TL'den can eriği üretiyor; yurt dışına ihracı artıyor.

08.04.2025 09:11
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4 bin metrekare serasında turfanda can eriği üreten çiftçi: "Ben isterdim ki köyümde 50 tane daha böyle sera olsun"

Üretici Aslan, "Şuanda kilogram fiyatı 500 TL'den tüccara veriyoruz, yaklaşık 1 buçuk- 2 ton hasat bekliyoruz"

HATAY - Hatay'da 4 bin metrekarelik serasında 320 ağacıyla can eriği üretimi yapan Aladdin Aslan, Mart ayında başladığı erik hasadını sürdürüyor. Kilogram fiyatı 500 TL'den alıcı bulan erik yurt dışına ihraç ediliyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'da afetzede çiftçiler üreterek hayata tutunmaya devam ediyor. Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik serasında 320 ağacıyla can eriği üretimi yapan çiftçi Aladdin Aslan, bahçesinde Mart ayında başladığı hasadı sürdürüyor. Kış aylarında örtü altında üretilen can eriği, kilogram fiyatı 500 TL'den alıcı bularak İngiltere, Almanya ve Danimarka gibi ülkelere ihraç ediliyor. Can eriği üretiminden memnum olduğunu ifade eden Aslan, soğuk havanın rekolteyi olumsuz etkilediğini belirterek çiftçilere can eriği üretimi tavsiyesinde bulundu.

"Serada örtü altında 4 bin metre kare alanda üretim yapıyoruz"

Çiftçilere örtü altında can eriği üretimini tavsiye eden Aladdin Aslan, "Şuanda can eriği hasadı yapıyoruz. Bu sene soğuklardan dolayı sıkıntı çektik ama çok şükür atlattık. Serada örtü altında 4 bin metre kare alanda üretim yapıyoruz. Seramızda 320 ağacımız var. Şuanda ortalama fiyat 500 TL civarında ihracatçılar tarafından satın alınıyor. Yurt dışına; Almanya, Danimarka, İngiltere gibi ülkelere gidiyor. Soğuklardan mahsul etkilendi ama ısıtma sistemiyle beraber atlatabildik çok şükür. Ben memnunum, herkese örtü altında erik üretimini tavsiye ederim. Ben isterdim ki köyümde 50 tane daha böyle sera olsun. İsterdim ki gençlerimiz başka şehirlere, başka ülkelerine gideceklerine toprakla buluşsunlar. Şuanda kilogram fiyatı 500 TL'den tüccara veriyoruz, yaklaşık 1 buçuk- 2 ton hasat bekliyoruz" dedi.

Ürettikleri can eriğinin kaliteli olduğunu ifade eden Emel Aslan, "Hasat şükürler olsun iyi gidiyor. 13 yıldır erik üretimi yapıyoruz. Bu yıl beklentimiz çok değildi ama yine bin şükür iyi. Ürün kalitesi çok iyi, süper. Herkese eriğimizden tüketmeyi öneririm. Yorucu ama yorulmadan da bir şey olmaz" dedi.

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Kaynak: İHA

Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'da Turfanda Can Eriği Hasadı - Son Dakika

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