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Hatay Gastronomi Buluşmaları - Son Dakika

Hatay Gastronomi Buluşmaları

29.11.2021 14:27
Hatay Gastronomi Buluşmaları

Gastronomi dünyasının Türkiye ve dünyadaki önde gelen isimleri, Hatay Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Hatay Gastronomi Buluşmalarında bir araya geldi.

Gastronomi dünyasının Türkiye ve dünyadaki önde gelen isimleri, Hatay Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Hatay Gastronomi Buluşmalarında bir araya geldi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen gastronomi buluşmalarının açılışı Antakya HATMEK'te yapıldı. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti. Savaş, "Bu kültür ve medeniyet zenginliğini evlatlarımıza miras olarak bırakacağız. 600'ün üzerinde yemek çeşidimiz, zengin mutfak kültürümüz var. Bu kadar enlerin, ilklerin ve güzelliklerin olduğu şehrimize anne şefkatini yakıştırırız. Anne şefkati, anne lezzeti, anne yüreği ve tebessümü ile buluşmak isteyen herkesi şehrimize davet ediyoruz. Biz annelerimizden öğrendiklerimiz yemekleri tüm dünya ile paylaşmak istiyoruz" dedi.

Savaş, konuşmasının devamında Hatay'ın UNESCO tarafından Gastronomi şehri unvanı kazanması ve sonrasında yapılan çalışmaları paylaştı.

İki günlük organizasyonun ilk gününde "UNESCO Kenti Olmak" konulu panele Afyonkarahisar ve Gaziantep UNESCO temsilcilerinin yanı sıra İsveç- Östersund, Brezilya-Paraty, İtalya-Alba ve Avusturalya-Bendigo temsilcileri de canlı yayına katıldı.

Etkinlikteki tüm oturumlar anında çeviri ile tüm dünya ile paylaşıldı. - HATAY

Hatay Gastronomi Buluşmaları
Hatay Gastronomi Buluşmaları
Hatay Gastronomi Buluşmaları

Gastronomi, Türkiye, Savaş, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hatay Gastronomi Buluşmaları - Son Dakika Ekonomi


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