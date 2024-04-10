Hava yolu şirketlerinin kampanyaları seyahat imkanını artırıyor

Ekonomi

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, hava yolu firmaları arasındaki rekabetin çeşitli kampanyaları beraberinde getirdiğini belirterek, "Kampanyalar seyahat etme imkanı yaratarak, belki daha önce hiç uçmamış ya da daha az uçan misafirlerin sayısını artırıyor." dedi.

TOBB Sivil Havacılık Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Mehmet Nane, AA muhabirine, sektördeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Nane, özellikle yazın mevsimsel ziyaretçi trafiği yoğunlaşsa da son yıllarda kültürel, sağlık ve eğitim amaçlı ziyaretlerin giderek arttığını söyledi.

Nane, bu nedenle ziyaretçi trafiğinin mevsimsel olmaktan çıkıp 12 aya yayılmaya başladığına dikkati çekerek, bunun hava yoluyla seyahati de artırdığını dile getirdi.

2022'de transit geçişler dahil 182,2 milyon olan hava limanını kullanan yolcu sayısının, geçen yılın sonu itibarıyla 214,2 milyona çıktığını aktaran Nane, havacılık sektöründeki paydaşlar olarak trafik hacmindeki bu artışa büyük yatırımlarla destek olunduğunu ve büyümeye katkı sağlamaya devam ettiklerini anlattı.

Nane, 2019'da Türkiye'deki hava yolu şirketlerinin toplam filo büyüklüğü 546 uçak iken 2023'te 668 uçağa ulaştığını bildirdi. Aynı zamanda hava yollarının devam eden uçak siparişlerinin de bulunduğunu anımsatan Nane, yatırımlarda hız kesmeden sektöre katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

"Türkiye'ye yönelik yabancı ziyaretçi talebi görüyoruz"

Mehmet Nane, bazı hava yolu şirketlerinin son dönemde özellikle "1 avro/dolar artı vergi" fiyatıyla uçak bileti satıp kampanyalar düzenlediğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Amaç elbette misafirlerimize seyahat edebilecekleri fırsatlar yaratabilmek. Söz konusu kampanyalar, seyahat etme imkanı yaratarak, belki daha önce hiç uçmamış ya da daha az uçan misafirlerin sayısını artırıyor. Bununla birlikte, sektörde rekabet de yaratarak daha fazla ve çarpıcı kampanya yapılmasına vesile oluyor. Kampanyalar, seyahat etmek için fırsatlar oluşturuyor. Bu fırsatları mümkün olduğunca desteklemeye devam edeceğiz."

Yurt dışında, yurt içine göre çok daha geniş bir envanter bulunduğuna dikkati çeken Nane, bu nedenle avantajlı kampanyalar yapabilmenin çok daha mümkün olduğunu vurguladı.

Nane, misafirler tarafından da özellikle yurt dışına yönelik kampanyaların beklendiğini belirterek, "Kampanya dönemlerinde hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve mobil uygulamalarında yoğun trafik oluşuyor. Misafirler, kampanyalarla ilgili pozitif yorumlarda bulunuyor." diye konuştu.