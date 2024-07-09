Havacılık Sektörü Çalışanlarından İş Yavaşlatma Eylemlerine Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Havacılık Sektörü Çalışanlarından İş Yavaşlatma Eylemlerine Çağrı

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren 5 dernek, sektör çalışanlarına, yolcuların mağduriyet yaşamaması için iş yavaşlatma eylemlerini bekletmeleri ya da ötelemeleri için çağrıda bulundu. Deklarasyonda, turizm sezonuna odaklanarak, havacılık faaliyetlerinde emniyet ve güvenliğin zafiyete uğratılmayacağı vurgulandı. Havacılık sektörü çalışanlarına, yolcuların mağduriyet yaşamaması için iş yavaşlatma eylemlerini bekletmeleri ya da ötelemeleri çağrısı yapıldı.

09.07.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren 5 dernek, yayımladıkları ortak deklarasyonda, sektör çalışanlarına, yolcuların mağduriyet yaşamaması için iş yavaşlatma eylemlerini bekletmeleri ya da ötelemeleri için çağrıda bulundu.

Havalimanları İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar Derneği (HAVAÇAD), Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği (SİHAGÜVDER), Havacılık Teknik Elemanları Derneği (HAVATED), Sivil Havacılık Mekaniği Teknik Elemanları Derneği (SİHAMED), Havalimanları Ulaştırma Çalışanları Derneği (HAVA-ULAŞ-DER) ortak deklarasyon yayımladı.

Deklarasyonda, rekor üstüne rekor kıran, adeta kendiyle yarışır hale gelen turizm sezonuna odaklanarak, havacılık faaliyetlerinde, emniyeti ve güvenliği zafiyete uğratmayacak şekilde her türlü iş ve işlemlerin her daim yerine getirildiği ve bundan sonra da yerine getirileceği bildirilerek, "Havacılık sektörü çalışanlarına, yolcuların mağduriyet yaşamaması için iş yavaşlatma eylemlerini bekletmeleri ya da ötelemeleri için çağrıda bulunuyoruz. Söz konusu eylemler yoğun yaz sezonunda ülkeye, hava yolu şirketlerine ve turizme zarar verirken, yolcuların da mağdur olmasına neden oluyor." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin, içinden geçtiği ekonomik dar boğazdan çıkışını kolaylaştıracak en önemli gelir kaynaklarının başında gelen turizmin, en büyük itici gücü olan havacılık endüstrisinde, dünya liderliği hedefi için durmaksızın çalışılacağı vurgulanan deklarasyonda, zirvede daim olmak ve çıtayı daha da yükseğe taşıyabilmek için tüm motivasyonun ve tüm konsantrasyonun, "Türkiye Yüzyılı"na yakışır biçimde "Milli menfaatler" odağına çevrilmesi gerektiği belirtildi.

Deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"Bu sürecin hilafına hareket eden ya da edecek her türlü gerçek ya da tüzel kişinin/yapının karşısında dimdik duracağımızı, kamuoyu huzurunda beyan ederiz. Yeni yasama döneminde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğümüz önderliğiyle tüm çalışanları kapsayacak adil ve hakkaniyet odaklı, 'havacılık tazminatı' çalışması başta olmak üzere diğer hak ve menfaatlere ilişkin çalışmaların yapılacağı konusunda kuşkumuz bulunmamaktadır. Yaşanan tüm olumsuzlukları unutarak, birlik ve beraberlik ruhuyla Türkiye Yüzyılı vizyonunda, güçlü bir havacılık endüstrisi için hep birlikte çalışacak ve hep birlikte başaracağız."

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Havacılık Sektörü Çalışanlarından İş Yavaşlatma Eylemlerine Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 17:52:13. #1.13#
SON DAKİKA: Havacılık Sektörü Çalışanlarından İş Yavaşlatma Eylemlerine Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement