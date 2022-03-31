Havacılık sektörünün geleceği Eskişehir OSB'de konuşuldu - Son Dakika

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda havacılık sektörünün geleceği ve son gelişmeler ele alındı.

Toplantıda Ar-Ge ve teknoloji alt yapısı ile Eskişehir'in geçmişten beri ülkenin en köklü ve gelişmiş havacılık sanayisine sahip olduğu dile getirildi. Firma temsilcilerinin sorun, talep ve beklentilerinin de görüşüldüğü toplantıda pazar paylarını arttırmak ve Eskişehir'in havacılık alanında daha da çok gelişmesini sağlamak için adına yürütülecek çalışmalar konuşuldu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Akın Ağca, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Alp Havacılık A.Ş. Satın alma ve Lojistik Direktörü Metin Turan, Coşkunöz Savunma ve Havacılık A.Ş. Genel Müdürü Bilal Can, Savronik Elektronik İcra Kurulu Başkanı Tarkan Uygunuçarlar, Turbomak A.Ş. Genel Müdürü Sinan Musubeyli, Aycan Havacılık A.Ş. Genel Müdürü Adnan Canseven katıldı.

"Eskişehir bir havacılık kenti"

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir'in bir havacılık kenti olduğunu, savunma sanayisine ve uçak endüstrisine hizmet veren çok önemli firmaların yer aldığını söyledi. Ayyıldız, firmaların dünya piyasasına çok sayıda kritik uçak motor ve uçak parçaları ürettiklerini aktararak, yeni iş birlikleri ile pazar paylarını arttırmak ve Eskişehir'in havacılık alanında daha da çok gelişmesini sağlamak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

"Yerli ve milli üretim çalışmalar daha fazla desteklenmeli"

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in sanayi anlamında önemli bir şehir olduğunu özellikle savunma sanayi ile uçak endüstrisinde ciddi potansiyel taşıdığına söyledi. Kesikbaş sektörün sorunlarına değinerek, yerli ve milli üretim çalışmalarının daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise, Eskişehir OSB'nin önemli bir havacılık üssü, il sanayinde en çok işgücünün istihdam edildiği 4. büyük sektörün havacılık sanayi olduğunu belirterek, pandemi ve sonrasında sektörde yaşanan sorunların giderilmesi noktasında ciddi desteklerin verilmesi gerektiğini vurguladı. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Serbest Bölge kurulması konusunda ise, "Havacılık firmalarımızın bazı talep ve istekleri var, inşallah daha önce bakanlığımıza sunduğumuz serbest bölge kurulması talebimizi revize ederek hem üretici endüstrilerin (çizgi film, oyun ve yazılım) yanı sıra havacılık, raylı sistemler ile diğer yüksek teknoloji sektörlerini kapsayacak şekilde bir serbest bölge kurulması konusunda çalışmalar yapacağız" dedi. - ESKİŞEHİR