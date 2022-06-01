Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı 4 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı 4 Haziran'da gerçekleştirilecek

01.06.2022 15:27
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı 4 Haziran'da gerçekleştirilecek

Mekatronik Mühendisleri Derneği tarafından Teknopark Ankara'nın desteğiyle organize edilen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı, 4 Haziran'da yapılacak.

Mekatronik Mühendisleri Derneği tarafından Teknopark Ankara'nın desteğiyle organize edilen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı, 4 Haziran'da yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Teknopark Ankara'da gerçekleştirilecek konferans, havacılık ve uzay sektörünün önde gelen aktörlerini buluşturacak.

Etkinlikte, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gençlerde farkındalık oluşturulması için çeşitli paneller düzenlenecek.

Bu kapsamda, "Türkiye'nin Uyduları", "Türkiye'nin Uzay Yolculuğu" ve "Yeni Nesil İHA'lar" konulu panellerin yapılacağı konferansta, savunma sanayisi şirket yetkilileri değerlendirmede bulunacak.

Mekatronik Mühendisleri Derneğinin Teknopark Ankara desteğiyle düzenlediği konferansa, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katılması bekleniyor. 4 Haziran Cumartesi günü yapılacak etkinlikte HAVELSAN, ROKETSAN, KIRAÇ HTS ve TSE'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şirket ve kurum yetkilisinin yanı sıra üniversitelerden de üst düzey katılım öngörülüyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çankaya Belediyesi, Yeni Çayyolu Hizmet Binasının Temelini 4 Haziran'da Atıyor Çankaya Belediyesi, Yeni Çayyolu Hizmet Binasının Temelini 4 Haziran'da Atıyor
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı 4 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! Teklif 2 milyon euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:31:02. #1.11#
SON DAKİKA: Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı 4 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement