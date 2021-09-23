Üye Girişi
Son dakika haber | Havalar bozdu Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı - Son Dakika

Son dakika haber | Havalar bozdu Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı

23.09.2021 15:51

Son dakika haber: Havalar bozdu Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı Türkiye'nin kuzeyinde etkili olan yağışlar palamut ve hamsi avına engel olurken, Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı.

Havalar bozdu Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı

SAMSUN - Türkiye'nin kuzeyinde etkili olan yağışlar palamut ve hamsi avına engel olurken, Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı.

Sezona büyük ümitler ile başlayan balıkçılar her güne yeni bir sürpriz ile uyanıyor. Bir gün hamsi bolluğu yaşanırken, diğer günlerde ise mezgit, istavrit, palamut, barbun ve çinekop gibi balıkların bolluğu yaşanabiliyor. Karadenizli balıkçılar bu sefer de geçen günlerde bol olan hamsi ve palamudun yerine patlama yapan çinekopu vatandaşlar ile buluşturuyor. Sıcak havalarda kilosu 40 TL'den satılan çinekop bugün itibarıyla iri boyuna rağmen 30 TL'den satılıyor.

"Karadeniz'de çinekop patladı"

Bugün Karadeniz'den bol miktarda çinekop çıktığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Havalar birkaç gündür bozuk gidiyor. Balık biraz az olsa da fiyatlar gayet uygun. Bugün hamsi ve palamut çıkmadı. Onun yerine çinekop oldukça bol çıktı. Çinekopun kilosunu 30 TL'den satıyoruz. Fiyatı gayet uygun ve boyu da oldukça büyüdü. Vatandaşlar bol bol çinekop yiyor. 1 hafta önce çinekopun kilosu 40 TL'ydi. Bugün ise çinekopun hem boyu büyüdü hem de fiyatı düştü" dedi.

"Çinekopun fiyatı 40 TL'den 30'a düştü"

Yaşanan bolluk nedeniyle çinekopun fiyatının düştüğünü dile getiren balık satıcısı Kurtça Aydın, "Havaların kötü gitmesinden dolayı hamsi ve palamut çıkmadı. Deniz estiğinden dolayı şu anda en çok çinekop, istavrit, barbun ve mezgit çıkıyor. Vatandaşlar en çok çinekopa rağbet gösteriyor. Çinekop bollaşınca fiyatı 40 TL'den 30 TL'ye düştü. Havalar biraz daha rahatlarsa hamsi ve palamut da olur. İstavritin kilosu 10 TL, mezgidin kilosu 15 TL, kefalin kilosu 30 TL, kültür balıklarının kilosu 50-70 TL arasında değişiyor ve barbun da 20 TL'den satılıyor" diye konuştu.

Samsunlu vatandaşlar da balık fiyatlarının ve boylarının satın almak için gayet uygun olduğunu belirttiler.

Son dakika haber | Havalar bozdu Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı
Son dakika haber | Havalar bozdu Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı
Son dakika haber | Havalar bozdu Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı
Son dakika haber | Havalar bozdu Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı
Son dakika haber | Havalar bozdu Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı
Son dakika haber | Havalar bozdu Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı

Türk Lirası, Karadeniz, Patlama, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Havalar bozdu Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 aracın karıştığı kazada izne gelen uzman çavuş, hayatını kaybetti 19:10 3 aracın karıştığı kazada izne gelen uzman çavuş, hayatını kaybetti Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı 19:05 Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı 18:38 "Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı'ndan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi 18:17 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil 18:14 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış 18:02 Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak 16:21 Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. 15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.

Son Dakika Haberleri
18:56 Aileler aynı korkuyla telefona sarıldı! Çocuklara habersiz koronavirüs aşısı mı yapılıyor?
18:37 "Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı'ndan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok
18:16 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi
18:15 Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti
18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak
18:13 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil
18:02 Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış
17:52 Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı
17:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021
17:16 Çarşı'nın Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı karıştırdı! Dansöz kıyafetli paylaşıma tepki büyüyor
Vitor Pereira'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Giresunspor maçında ilk 11'ler Vitor Pereira'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Giresunspor maçında ilk 11'ler         
19:12
Evi basılarak katledilen kişinin namaz kılarken öldürüldüğü öğrenildi Evi basılarak katledilen kişinin namaz kılarken öldürüldüğü öğrenildi         
19:06
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Bolu'ya yılın ilk karı düştü Bolu'ya yılın ilk karı düştü         
18:18
Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti         
18:16
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı         
16:51
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş         
15:05
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi         
14:21
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 19:43:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Havalar bozdu Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement