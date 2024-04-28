Havaların Isınmasıyla Sebze ve Meyve Fiyatları Düştü

Ekonomi

Havaların ısınması sebze ve meyve fiyatlarına olumlu yansıdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da havaların ısınmaya başlaması ile birlikte semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları düşüşe geçerken, pazarlarda salatalık ve 15, domates, kabak ve patlıcanın ise kilogram fiyatı 20 TL'den satılmaya başladı.

Hava sıcaklıklarının 20 derecelerin üzerinde seyrettiği kentte bu durum sebze ve meyve fiyatlarına olumlu yansıdı. Sıcak havalarla birlikte semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçerken buna en çok sevinin ise vatandaşlar oldu. Esnaflar satışların arttığını söylerken, vatandaşlar ise ucuza sebze ve meyve yediklerini ifade ettiler.

Pazar esnaflarından Kemalettin Kurt, pazarda fiyatların eskiye nazaran önemli ölçüde düştüğünü dile getirdi. Kurt, "Pazarda fiyatlar düştü. Patlıcan 15, kabak 20, domates 20-25 TL'den satılıyor. Fiyatlar önceki haftalara göre biraz düştü inşallah daha da düşecek. Satışlarda iyi, insanlar sebze ve meyve alabiliyor" dedi.

Bir başka pazar esnafı Abdullah Ülker ise geçen haftaya göre fiyatlarda yarı yarıya indirim olduğunu kaydederek, ürün fiyatlarının makul düzeyde olduğunu belirtti.

Pazara alışverişe gelen müşterilerden Mehmet Kurt ise fiyatların uygun olduğunu ifade ederek, ürün fiyatlarının gayet iyi olduğunu kaydetti.