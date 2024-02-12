Samsun'un Havza ilçesinde berber ücretlerine zam geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'un Havza ilçesinde berber ücretlerine zam geldi

Samsun\'un Havza ilçesinde berber ücretlerine zam geldi

Havza ilçesinde yapılan fiyat güncellemesiyle erkek berberlerinde saç sakal yıkama ücreti 250 lira, saç kesimi ve yıkama ücreti 150 lira, sakal tıraşı ücreti ise 100 lira oldu. Tıraş ücretlerinde yüzde 50 ila yüzde 100 oranında artış yaşandı.

12.02.2024 15:52  Güncelleme: 15:55
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Samsun'un Havza ilçesinde berber ücretlerine zam geldi.

Yapılan fiyat güncellemesi ile Havza'da erkek berberlerinde 130 lira olan saç sakal yıkama 250 lira, 100 lira olan saç kesimi ve yıkama 150 lira, 50 lira olan sakal tıraşı da 100 lira oldu. Yeni tarifler işyerlerine asılırken tıraş ücretlerinde yüzde 50 ila yüzde 100 oranında artış yaşandı.

İlçede berber esnafı Nihat Karaçoban, artan giderlerden dolayı Berberler Esnaf Odası'nın kararıyla fiyatlarda güncellemeye gidildiğini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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