Ekonomi

Samsun'un Havza ilçesinde berber ücretlerine zam geldi.

Yapılan fiyat güncellemesi ile Havza'da erkek berberlerinde 130 lira olan saç sakal yıkama 250 lira, 100 lira olan saç kesimi ve yıkama 150 lira, 50 lira olan sakal tıraşı da 100 lira oldu. Yeni tarifler işyerlerine asılırken tıraş ücretlerinde yüzde 50 ila yüzde 100 oranında artış yaşandı.

İlçede berber esnafı Nihat Karaçoban, artan giderlerden dolayı Berberler Esnaf Odası'nın kararıyla fiyatlarda güncellemeye gidildiğini belirtti. - SAMSUN