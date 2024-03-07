Havza OSB ve Havza MYO\'ya doğalgaz getirilmesi için adım atıldı

Samsun'un Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Havza Meslek Yüksekokulu'na(MYO) doğalgazın getirilmesi için önemli bir adım atıldı.
Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve doğalgaz firması yetkilisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Havza OSB ve Havza MYO'ya doğalgaz hattı üzerindeki kara yolları geçiş noktalarındaki sorunlar çözüme kavuşturularak mutabakat sağlandı. Toplantı neticesinde, Havza'daki bu önemli bölgelere doğalgaz getirilmesi için kara yolları geçiş noktalarındaki gerekli olan altyapı düzenlemelerindeki pürüzlerin giderilmesi kararı alındı. Havza OSB ve Havza MYO'ya doğalgazın en kısa sürede ulaştırılması hedefleniyor.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza OSB'nin mevcut olan cazibesini arttıracak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle yatırımcılar için önemli olan doğalgaz hattı projesinin gerçekleşmesi için görüşmelerimizi tamamladık. Gerçekleşecek doğalgaz projesi ile hat üzerinde olan Üniversite Mahallemiz, Havza Meslek Yüksekokulumuz da bu imkanlardan faydalanacak" dedi. - SAMSUN
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