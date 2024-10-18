Hayatını kaybeden Vural Çelik'in ekonomi yorumu yeniden gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hayatını kaybeden Vural Çelik'in ekonomi yorumu yeniden gündem oldu

Geniş Video İzle

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay Peynircioğlu' karakteriyle hafızalara kazınan Vural Çelik'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi magazin camiasını yasa boğdu. Başarılı oyuncunun ölmeden önce 12 bin 500 lira emekli maaşı aldığını belirterek yaptığı ekonomi yorumu yeniden viral oldu.

18.10.2024 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Vural Çelik, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini yakın dostu Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven duyurdu.

"12 BİN 500 LİRA MAAŞ ALIYORUM"

Vural Çelik'in ölümü sevenlerini yasa boğarken geçmiş dönemlerde çektiği videolar yeniden gündeme geldi. O videolardan birinde Çelik, açlık sınırının 19 bin lira olduğunu söyleyen karşısındaki kişiye "Buna göre benim ölü sayılmam lazım. Emekliyim ve 12 bin 500 lira maaş alıyorum. Hatta beni nüfustan bile düşmeleri lazım" demişti.

Hayatını kaybeden Vural Çelik\'in ekonomi yorumu yeniden gündem oldu

Vural Çelik, Kalp Krizi, Ekonomi, Magazin, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayatını kaybeden Vural Çelik'in ekonomi yorumu yeniden gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • sadecedoğrular:
    erken seçim istiyoruz 254 100 Yanıtla
    Turgay Kayaoğlu:
    erken seçimle beklediğin adam gelirse 12.500 TL den de olursun bunların ağ babası memurun maaşını ödeyemiyor du pirince giderken evdeki bulgurdan olursun 6 3
    Gregor Samsa:
    Erken seçim olsa ne olur yine seçilir bunlar . 2 0
    Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Şey kafa herkes şikayet ci durumdan erken seçim maliyet değilmi kurtaracak mı ekonomi yi adam ne demiş sen nediyorsun 0 0
  • İshak Klein:
    Benim bakış açımla çok değerli naif bir insandı.. Aileden birini kaybetmiş kadar üzüldüm.. Allahım gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah!. Arada bir tuhaf aptal yorumlar yazanlara denk geliyoruz.. Ülkemin güzel insanları, evinize davet bile etmeyeceğiniz bu ucuz insanların sizi üzmesine fırsat vermeyin.. Sağlıcakla kalın 259 7 Yanıtla
  • Murat Çil:
    hayattan bezmiş gibi yazık Allâh mekanını cennet eylesin inşallah 173 7 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ah be Vural ağabey yalan Dünya hiç birşeyin tadı kalmadı 151 6 Yanıtla
  • McA !:
    Bizi Avrupa nın Çin i yapmak için uğraşıyorlar. Ucuz işçi ile dış yatırımcıyı yatırım a cekme çabaları nü iktidarın 1.amacı 103 9 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    amaç emekliyi 250 dolar seviyesine çalışanı da 500 dolar seviyesine sabitlemek 84 6 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    Allah'a şükür iyiki ak parti var ak parti olmasa Suriyeli Iraklı olmazdı bu kadar ülkemizde ne güzel 25 59 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 07:10:01. #1.12#
SON DAKİKA: Hayatını kaybeden Vural Çelik'in ekonomi yorumu yeniden gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.