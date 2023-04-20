Haymana Belediyesi kuru soğan fiyatını 5 TL'ye düşürdü - Son Dakika
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Haymana Belediyesi kuru soğan fiyatını 5 TL'ye düşürdü

20.04.2023 16:25

Haymana Belediyesi, pazarcı esnafıyla anlaşarak Ramazan Bayramı öncesi pazarda kuru soğanın 5 TL'ye satılmasını sağladı. Bu sayede vatandaşlar uygun fiyata soğan satın alabildi. Belediye Başkanı Özdemir Turgut da incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlara hayırlı alışverişler diledi.

Haymana'da kuru soğan 5 Lira oldu

ANKARA - Pazarcı esnafıyla anlaşan Haymana Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi pazarda kuru soğanın 5 Liraya satılmasını sağladı.

Suni bir şekilde artan kuru soğan fiyatına karşı harekete geçen Haymana Belediyesi esnaflarla anlaşıp kuru soğanın kilosunu 5 liradan vatandaşa satılmasını sağladı. Uygun fiyata soğan satıldığını gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kapalı Pazar yerinde incelemelerde bulunup, esnaf ve vatandaşlara hayırlı alışverişler dileyen Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, belediye olarak bayram öncesi vatandaşlara bu şekilde destek olmayı uygun gördüklerini belirtti.

Kaynak: İHA
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Ramazan Bayramı, Haymana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haymana Belediyesi kuru soğan fiyatını 5 TL'ye düşürdü - Son Dakika


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