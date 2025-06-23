Hayrabolu\'da Buğday Hasadı Başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday hasadı başladı.

İlçede bu yıl 354 bin dönüm alanda yapılan ekimlerin ardından ilk ürünler tarlalardan alınmaya başlandı. Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, ilçe genelinde biçim çalışmalarının sürdüğünü belirterek, önümüzdeki günlerde hasat temposunun daha da artacağını söyledi.

Üreticinin sezon boyunca gösterdiği emeğe dikkat çeken Çıkrıkçılı, "Bu yıl dekarda yaklaşık 250 ile 520 kilogram arasında verim alınıyor. Buğday, bölge çiftçisi için hem ekonomik hem de stratejik açıdan büyük önem taşıyor. Toprağı işleyen, alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Hasadın ilçemize, bölgemize ve ülkemize bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ