Hayrullah Karakaya, Sivas Ticaret Borsası başkanlığına 249 oyla yeniden seçildi - Son Dakika
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Hayrullah Karakaya, Sivas Ticaret Borsası başkanlığına 249 oyla yeniden seçildi

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Hayrullah Karakaya, Sivas Ticaret Borsası başkanlığına 249 oyla yeniden seçildi
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Sivas Ticaret Borsası'nın Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan olağan genel kurulunda seçimi 249 oy alan mevcut başkan Hayrullah Karakaya kazandı. 470 üyeden 409'unun oy verdiği seçimde rakibi Harun Bozdağ 154 oyda kalırken 6 oy geçersiz sayıldı.

Sivas Ticaret Borsası'nda seçim yarışı vardı. Karakaya oy çoğunluğu ile yeniden başkan seçildi.

Sivas Ticaret Borsası olağan genel kurulu bugün Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Genel kurulda yapılan seçimde yeni dönem yönetim kurulu ve başkanı da seçildi. Mevcut başkan Hayrullah Karakaya ve Harun Bozdağ ve listelerin yarıştığı seçimde 470 üyeden 409'u oy kullandı. Kullanılan oylardan 249'unu almayı başaran Karakaya yeniden başkan seçildi. Bozdağ ise 154 oy aldı. 6 oy ise geçersiz sayıldı. Gergin geçen kongrede oyların sayılması ile Bozdağ salondan ayrıldı.

Karakaya, Seçim sonuçlarının Sivas iş dünyası, tarım ve hayvancılık sektörü ile borsa camiasına hayırlı olması dileğinde bulunuldu. Karakaya yaptığı açıklamada, "Adeta bir şölen havasında sevgi ve saygı dolu bir seçim geçirdik. Üyelerimiz seçime yoğun bir ilgi gösterdi. Bir seçim olarak görmüyoruz. Bundan sonra artık paydaşlarımızla birlikte daha güzel çakışacağız. Tüm katılanlara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Muhsin YazıcıoğluYerel HaberlerKarakayaEkonomiGüncelSivasSon Dakika

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