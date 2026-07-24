Hayvan Hastalıklarına Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Hayvan Hastalıklarına Yeni Düzenleme

24.07.2026 11:06
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Bakanlık bruselloz ve sığır tüberkülozu için yeni yönetmelikler ve tazminat şartları getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bruselloz ve sığır tüberkülozu hastalıklarına karşı "ari statüsü"nün kazanılma şartlarında düzenlemeye giderken hayvan hastalıklarında tazminat uygulamalarını da düzenledi.

Bakanlıkça hazırlanan Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre brusellozda hastalıktan ari statüsünün yeniden kazanılması için sığırların test yaşına ilişkin düzenleme yapıldı. "30 aylıktan küçük" ibaresi "12 aylık üzerinde" olarak değiştirildi. Arilik için 12 aydan büyük bütün sığırların, enfekte hayvanların sürüden uzaklaştırılmasından en az 30 gün sonra yapılan ilk testinde ve ilk testten 30 gün sonra yapılan ikinci testinde negatif sonuç vermesi gerekecek.

Laboratuvar test sonuçlarına ve epidemiyolojik incelemelere dayanarak bir sürüde brusella enfeksiyonunun varlığı bakteriyolojik olarak belirlenirse hastalık çıkışı yapılarak bu sürünün ari statüsü iptal edilecek. Sürü 30 gün izlemeye alınacak. Bu sürede atık vakası olmazsa hastalık söndürülecek.

Sürüde seropozitif hayvanların varlığı tespit edilirse hastalık şüphesi eklenecek ve bu sürünün ariliği sona erdirilmeyecek. Sürü 30 gün takibe alınacak. Bu süre içinde atık vakası olmazsa hastalık şüphesi kaldırılacak. Şüphe kaldırıldıktan sonra 12 aydan büyük bütün sığırlardan, seropozitif hayvanların sürüden uzaklaştırılmasından en az 30 gün sonra ilk test yapılacak. İlk testten 30 gün sonra ikinci test gerçekleştirilecek. Son iki testte negatif sonuç alındığında sertifika güncellenecek.

Belirtilen testlerin yapılacağı hayvanlar canlı S-19 aşısıyla aşılanmışlarsa komplement fiksasyon testinde 12 aydan daha az zaman öncesinde aşılanmış olan dişi hayvanlar için 30 EEC veya diğer bütün durumlarda 20 EEC ünitesinden düşük sonuç alınması gerekecek.

Sığır tüberkülozuyla mücadelede yeni adımlar

Bakanlığın Sığır Tüberkülozu ile Mücadele Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, test sürelerinde düzenlemeye gidildi. Hastalığın takibi için gerçekleştirilecek testlerden ilkinin son pozitif reaktörün kesim-ölüm yoluyla işletmeden ayrılmasından en erken 42 gün sonra, ikincisinin yapılma süresi 84 gün sonra olarak düzenlendi. Birinci ve ikinci test arasında en az 42 gün olması şartı getirildi. Daha önce bu süre 60 gün olarak uygulanıyordu.

Ari olmayan sürüden hayvan gelmesi durumunda en az 6 ay arayla iki test yapılması zorunlu tutuldu. Bu süre en fazla 12 ay olacak. Gelen hayvan için bu sürede gerekli izolasyon koşulları sağlanarak ari olan hayvanlarla temasının olmaması şartı aranacak.

Rutin test sonucu pozitif reaktör tespit edilmesi halinde işletmenin arilik statüsü iptal edilmeyecek ancak hastalık şüphesi eklenecek. Son pozitif reaktör uzaklaştırıldıktan en erken 42 gün sonra ilk test, birinci testten sonra en erken 42 gün, en geç 180 gün içinde ikinci test yapılacak. Son iki testte negatif sonuç alındığında hastalık şüphesi kaldırılacak ve sertifika güncellenecek.

Hayvan hastalıkları tazminat uygulamasında düzenleme

Öte yandan, Bakanlıkça hazırlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüberküloz ve bruselloz hastalıkları nedeniyle mecburi kesime sevki gerçekleştirilen ya da imha edilen hayvanlar için yetiştiricilere ödenecek tazminat oranları ve şartlarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Resmi olarak tüberkülozdan ari işletmelerdeki sığır cinsi hayvanlar hariç olmak üzere, tüberkülin testi uygulanması sonucunda hastalığa yakalandıkları tespit edilen sığır cinsi hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin 10'da 9'u, karantina sürecinde tüberkülin test sonucu şüpheli ya da menfi çıkan hayvanlardan ölen ya da ölüm öncesi kesime tabi tutulup hastalık tespit edilen sığır cinsi hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin 10'da 9'u, kesimhanede ya da Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmetleri Komisyonunca kurbanlık hayvanlar için belirlenen kesim yerlerinde hastalığın varlığı tespit edilen sığır cinsi hayvan karkaslarının kıymetlerinin 4'te 3'ü oranında tazminat ödenecek.

Bruselloz hastalığında da bakteriyolojik muayene sonucu hastalığa yakalandığı tespit edilen sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin 10'da 9'u, sığır brusellozu hastalığından ari işletmelerdeki sığır cinsi hayvanlar hariç, serolojik muayene sonucu hastalığa yakalandığı tespit edilen sığır cinsi hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin 10'da 9'u, serolojik muayene sonucunda hastalığa yakalandığı belirlenen koyun ve keçi türü hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin 10'da 9'u oranında tazminat ödenecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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