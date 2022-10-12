Her hafta düzenli olarak kurulan hayvan pazarında esnaf fiyatları düşürdü. Canlı hayvanda kilogram fiyatının 85 liraya kadar gerilemesiyle birlikte de pazarda hareketlilik oluştu. Uygun fiyata hayvan satın almak isteyen vatandaşların pazarda talep oluşturdu. Uygun fiyatlarla birlikte oluşan hareketlilik hem satıcının hem de alıcının yüzünü güldürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Hayvan pazarında uygun fiyat yoğunluğu - Son Dakika

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