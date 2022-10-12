Hayvan pazarında uygun fiyat yoğunluğu - Son Dakika
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Hayvan pazarında uygun fiyat yoğunluğu

12.10.2022 14:25
Hayvan pazarında uygun fiyat yoğunluğu

Eskişehir'de kurulan canlı hayvan pazarında fiyatların düşmesiyle birlikte hareketlilik yaşanmaya başladı.

Eskişehir'de kurulan canlı hayvan pazarında fiyatların düşmesiyle birlikte hareketlilik yaşanmaya başladı.

Her hafta düzenli olarak kurulan hayvan pazarında esnaf fiyatları düşürdü. Canlı hayvanda kilogram fiyatının 85 liraya kadar gerilemesiyle birlikte de pazarda hareketlilik oluştu. Uygun fiyata hayvan satın almak isteyen vatandaşların pazarda talep oluşturdu. Uygun fiyatlarla birlikte oluşan hareketlilik hem satıcının hem de alıcının yüzünü güldürdü. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayvan pazarında uygun fiyat yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvan pazarında uygun fiyat yoğunluğu - Son Dakika
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