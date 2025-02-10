Hayvan Sayıları 2024'te Artış Göstermekte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hayvan Sayıları 2024'te Artış Göstermekte

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı 2024'te sırasıyla %2,4 ve %4,8 arttı. Bal üretimi ise düştü.

10.02.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükbaş hayvan sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 16 milyon 986 bine, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 4,8 yükselişle 54 milyon 903 bine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,4 artarak 16 milyon 986 bine çıktı. Bu dönemde sığır sayısı yüzde 2,5 artışla 16 milyon 824 bin, manda sayısı da yüzde 0,2 yükselişle 162 bin 51 oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı ise 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak 54 milyon 903 bin olarak hesaplandı. Koyun sayısı bu dönemde yüzde 4,8 yükselerek 44 milyon 81 bin, keçi sayısı ise yüzde 5 artışla 10 milyon 822 bin başa çıktı.

Yaş ipek kozası üretimi arttı, bal üretimi azaldı

Bal üretimi 2024'te 2023 yılına kıyasla yüzde 16,9 azalarak 95 bin 492 ton oldu.

Yaş ipek kozası üretimi ise aynı dönemde yüzde 8,6 artarak 85 ton olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayvan Sayıları 2024'te Artış Göstermekte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
10:49 AKOM saat verdi: İstanbul’da bu kez göz gözü görmeyecek AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek
10:35 Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
17:27 Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a geri döndü Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri döndü
17:05 Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevincini yaşarken birden yer kaldı Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevincini yaşarken birden yer kaldı
16:45 Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti
16:38 Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti
16:31 Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü
16:27 İranlı komutanlardan Hamaney’e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın
16:24 Fenerbahçe’de Mourinho’nun elini kolunu bağlayan sakatlık Fenerbahçe'de Mourinho'nun elini kolunu bağlayan sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 12:05:46. #1.11#
SON DAKİKA: Hayvan Sayıları 2024'te Artış Göstermekte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.