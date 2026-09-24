Hayvan varlığı haziranda arttı, küçükbaş sayısı 60 milyon 815 bin 177 başa ulaştı - Son Dakika
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Hayvan varlığı haziranda arttı, küçükbaş sayısı 60 milyon 815 bin 177 başa ulaştı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın haziran verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı Aralık 2025'e göre %0,5 artışla 17 milyon 804 bin 510 başa, küçükbaş hayvan sayısı %5,1 artışla 60 milyon 815 bin 177 başa çıktı. Koyun sayısı %6, keçi sayısı %1,4 arttı, manda %0,2 azaldı.

Büyükbaş hayvan sayısı Aralık 2025'e göre yüzde 0,5 artışla 17 milyon 804 bin 510 başa, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 5,1 artarak 60 milyon 815 bin 177 başa ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, haziran ayına ilişkin Hayvan Varlığı İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2025 Aralık ayına göre yüzde 0,5 artışla 17 milyon 804 bin 510 başa çıktı. Söz konusu dönemde sığır sayısı yüzde 0,5 artarak 17 milyon 640 bin 2 baş, manda sayısı ise yüzde 0,2 azalarak 164 bin 508 baş oldu.

Aynı dönemde, küçükbaş hayvan sayısı yüzde 5,1 yükselişle 57 milyon 874 bin 318 baştan 60 milyon 815 bin 177 başa ulaştı. Küçükbaş hayvanlarda koyun sayısı yüzde 6 artışla 49 milyon 473 bin 446 baş, keçi sayısı yüzde 1,4 yükselişle 11 milyon 341 bin 731 baş oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hayvan varlığı haziranda arttı, küçükbaş sayısı 60 milyon 815 bin 177 başa ulaştı - Son Dakika
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