Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı

Ekonomik koşulların tarım ve hayvancılık üzerindeki etkisi sürerken, bir çiftçinin açıklamaları dikkat çekti. Yaklaşık bir buçuk yıl önce hayvancılığı bıraktığını belirten üretici, parasını bankaya yatırarak yüzde 50 faiz geliri elde ettiğini ve bu kazancın hayvancılıktan çok daha yüksek olduğunu söyledi.

"KEŞKE DAHA ÖNCE BIRAKSAYDIM"

"Keşke daha önce bıraksaydım" diyen çiftçi, emeğinin karşılığını alamadığı hayvancılık sektöründen çıkmasının kendisi için kârlı bir adım olduğunu ifade etti. Bu sözler, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimin yaşadığı ekonomik zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı.