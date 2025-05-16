Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı - Son Dakika
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Ekonomi

Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı

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Bir çiftçi, hayvancılığı bırakıp parasını yüzde 50 faizle bankaya yatırdığını ve bu yolla hayvancılıktan çok daha fazla kazanç sağladığını söyledi. ''Keşke daha önce bıraksaydım'' diyerek sektördeki ekonomik zorluklara dikkat çekti.

16.05.2025 10:13
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Ekonomik koşulların tarım ve hayvancılık üzerindeki etkisi sürerken, bir çiftçinin açıklamaları dikkat çekti. Yaklaşık bir buçuk yıl önce hayvancılığı bıraktığını belirten üretici, parasını bankaya yatırarak yüzde 50 faiz geliri elde ettiğini ve bu kazancın hayvancılıktan çok daha yüksek olduğunu söyledi.

"KEŞKE DAHA ÖNCE BIRAKSAYDIM"

"Keşke daha önce bıraksaydım" diyen çiftçi, emeğinin karşılığını alamadığı hayvancılık sektöründen çıkmasının kendisi için kârlı bir adım olduğunu ifade etti. Bu sözler, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimin yaşadığı ekonomik zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı.

Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı

Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Danett11?:
    sen görürsün o paranın hayrını peygamber efendimiz diyor vaize 70.000 çeşit haram var 171 37 Yanıtla
  • SERDAR MERTEK:
    kardeşim helaline haram katmışşın iflah olmazsın artık rabbim hidayet versin nediyim. 145 27 Yanıtla
  • Zaza.012:
    Haramdan kim hayır görmüş ki Bu adam görsün.. ALLAH bizleri islah etsin 108 20 Yanıtla
  • Olgun Ceylan:
    FAIZ HARAMDIR ACIK ACIK AYETLERDE BELIRTILMISDIR 108 19 Yanıtla
  • Ercan tanboğa:
    DAYI ÖBÜR TARAFTADA SENİ PİŞMAN EDERLER SIKINTI YAPMA 95 19 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    aptal herif peygamber efendimiz faiz benim ayaklarımın altindadir demedimi. nasıl yaparsin. benim o kadar ihtiyacim varken yillar once bi para vardi dediler faize yatiralim faizi sana fzl fzl yeter aslaa dedim yan gözle bile bakmadim.. 59 15 Yanıtla
  • Necdet null:
    bizdeki cahil toplum hemen Helali haramın hesabını yapıyorlar arkadaş ülkenin gidişatı bu ekonomi kötü anlasanıza 16 56 Yanıtla
  • c4m5hpdvy6:
    çoluk çocuğuna da afiyetle yedirirsin . 49 15 Yanıtla
  • M12bingöl:
    faize bulaşan bugüne kadar iflah olmadı 44 12 Yanıtla
  • Zafer DÖNMEZ:
    Bu arkadaş müslümanım diyorsa peygamberlerimizin bile yapmış olduğu meslekten rızkını çıkartır iken faizle geçimini sağlayabiliyor ise çok iyi yapmışsın arkadaş demek mi lazım … 40 12 Yanıtla
  • barış özcan:
    Haramdan kim abâd olmuş dayı, sen olasın. Net olarak haram, sonuçta senin iraden tabiki sen karar vereceksin ama HZ.ALLAH a savaş açtın bilesin, zira Faiz ile ilgili kesin ve acısı şiddetli ayetler var, bil istedim. 27 3 Yanıtla
  • Önder null:
    hükumer halal dedi burada ne anıriyor millet. helal sana dayi ye 6 23 Yanıtla
  • null:
    Faize yol açan,buna kolaylık sağlayanın hiç mi suçu yok. 18 10 Yanıtla
  • Ebubekir Akdag:
    SONDAKİKA. com yaptığınız haber vicdanınızı rahatsız etmiyor mu 16 6 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    İnsanlar para çekip iş sektörüne gireceğine iş dektirunden çıkıp faize yöneliyor.. Sonuç olarak işsizlik dar bidlgwz ve çöken ekonomi .. Acilen Faiz oranları düşürulmeli 16 2 Yanıtla
  • ali duv:
    Adam ulkenin ne kadar vahim bi durumda oldugunu anlatio anlayana 6 8 Yanıtla
  • 0499909:
    öbür tarafta faizle seni $ ler 9 4 Yanıtla
  • Dilbirexm72:
    "Faiz yetmiş küsur kapıdır (derecesi vardır), en hafifi kişinin annesiyle zina etmesi gibidir." (Bkz. İbn Mâce, Ticarat, 58; Hakim, Müstedrek, 2/37; Taberani, el-Mu’cemü’l-Kebir, 11/48) 7 4 Yanıtla
  • Nazif Aslan:
    bu adama helal haram arasındaki farkı sorsan bilmez ki 7 4 Yanıtla
  • Sedat Dalbastı:
    Troll haber yapmışlar resmen ya faize teşvik ediyorlar insanı şikayet edicem cimere 6 4 Yanıtla
  • çiüçiü:
    faiz e bir çözüm yolu bulmak lazım.. bankalar müthiş kar ediyor çalışanlarına yüksek maaş veriyor..hele müslüman bir ülkede faiz e büyük bir ilgi varsa... 3 0 Yanıtla
  • bu kn akib:
    faiz en büyük haramlardandır,bu teşvik edici haberleri Müslüman haber yapmamalı 1 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Haram. A teşvik eden hükümet, 1 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Normal dir emeğin hakkını alamaz ise daha ne bekliyor sunki, iş yapmadan da let para versin harikaaa 1 0 Yanıtla
  • ramco2006:
    ye oglum ye öbür tarafta nasılsa bulaşık yıkatıyorlar ye 0 0 Yanıtla
  • Metin Mettin:
    Faiz yemek Kabe de annesi ile zina yapmak gibidir. Hadis-i şerif. Uzak durun faizden 0 0 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    faiz bitirir görürsün ileride 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Soğancı:
    YAV ADAM PARAYI FAİZE YATIRDIĞIN İÇİN GÜNAH İŞLİYORDU DA FAİZİ VEREN HİÇ Mİ SUÇLU DEĞİL ACEBA????????????? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı - Son Dakika
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