Hayvancılık Destekleme Sistemi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hayvancılık Destekleme Sistemi Açıldı

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, destekleme sisteminin kolaylık sağlayacağını belirtti.

08.11.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılık desteklemelerine esas iş ve işlemlerin yürütüleceği Hayvancılık Destekleme Sistemi'nin kullanıma açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Sistem sayesinde destekleme başvurularında ve destekleme ödemelerinde büyük kolaylıklar sağlanacak." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, söz konusu sistemin 4 Kasım itibarıyla kullanıma açıldığını anımsattı.

Hayvansal üretimin artırılması amacıyla, verimliliğin ön planda tutulduğu yeni bir destekleme modeline geçildiğine işaret eden Çelik, bu yıldan itibaren ilk defa anaç koyun keçi desteği yerine kuzu ve oğlaklara destek ödemesi yapılacağını ifade etti.

Çelik, bu yıl desteklemelerde yeni bir modele geçilmiş olması nedeniyle uygulamalarda herhangi bir aksaklık yaşanmamasını ve yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamalarını temenni ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla hayvancılık desteklemelerine esas olmak üzere iş ve işlemlerin yürütüleceği, destekleme başvurularının tek bir sistemden alınarak icmallerin hazırlanacağı Hayvancılık Destekleme Sistemi'nin kullanıma açılmış olmasını sektör olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Sistem sayesinde destekleme başvurularında ve ödemelerinde büyük kolaylıklar sağlanacak."

"Et ithalatına son verilmesi için Bakanlığımıza destek vereceğiz"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi esnasında Bakan İbrahim Yumaklı'nın hayvansal üretime ilişkin yaptığı konuşmaya da değinen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanımız Yumaklı, komisyonda yaptığı konuşmada hayvansal üretimde planlama sayesinde hayvancılık sektörünü güçlü, dirençli ve sürdürülebilir hale getireceklerini söyleyerek üç yıllık planlama dönemi sonunda, küçükbaş hayvan varlığının 52,4 milyondan 61,1 milyon başa ulaşacağını ve planlama dönemi sonunda et ithalatının ülke gündeminden çıkarılacağını ifade etti. Bakanımızın söylemleri ve belirlediği hedefler sektörümüz açısından oldukça önemli ve değerlidir. Dolayısıyla sektörümüzün daha fazla desteklenmesi ile küçükbaş hayvan varlığımızın artırılması ve et ithalatına son verilmesi noktasında sektör olarak Bakanlığımıza her türlü desteği vereceğiz. "

Çelik, Hayvancılık Destekleme Sistemi ve bütçenin yetiştiricilere hayırlı olmasını diledi, Bakan Yumaklı ve emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Nihat Çelik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayvancılık Destekleme Sistemi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:36 Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti
10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
10:27 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
16:26 TOKİ’den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat
16:12 Erdoğan’ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime
16:09 Samsunspor Teknik Direktöründen ’’Galatasaray’ı yenerseniz başkan size kızar mı’’ sorusuna flaş cevap Samsunspor Teknik Direktöründen ''Galatasaray'ı yenerseniz başkan size kızar mı?'' sorusuna flaş cevap
15:54 Üvey Baba’nın Halil’i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı Üvey Baba'nın Halil'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı
15:52 İstanbul’da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı İstanbul'da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
15:50 Ziraat Bankası yeni banka kuruyor Ziraat Bankası yeni banka kuruyor
15:49 Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim
15:47 Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı
15:46 TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 12:11:57. #1.11#
SON DAKİKA: Hayvancılık Destekleme Sistemi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.