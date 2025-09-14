Hayvancılık Destekleri Artıyor

Hayvancılıkla ilgili destek miktarlarında değişen oranlarda artışa gidilirken, çoban desteğine ilave destek eklendi.

2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, kararla büyükbaş hayvancılık destekleri kapsamında buzağılar için yüzde 40 artışla hayvan başına 1400 lira, malaklar için yüzde 180 yükselişle hayvan başına 2 bin 800 lira verilecek. Küçükbaş hayvancılık destekleri kuzu/oğlaklar için ise bir önceki yıla göre yüzde 50 artırılarak, hayvan başına 300 lira olacak. Çoban desteği, 150 baş üzerinden ilave 1,8 katla 81 bin lira olarak ödenecek.

Arıcılık desteği, üretici/yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına temel destek 140 lira, üye olmayanlara 100 lira olacak.

İpek böceği temel desteği yüzde 10 artırılarak kilogram başına 1100 lira, tiftik üretimi temel desteği yüzde 100 artışla kilogram başına 160 lira olarak belirlendi.

Hayvan tanımlama araçları ile bazı aşı bedelleri destek kapsamına alındı

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerine verilen temel destekleme tutarı, geçen yıla göre yüzde 100 artırıldı.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere, ürettikleri türler ve üretim şekline göre yapılan temel destek oranları da yükseltildi.

Hayvan gen kaynakları birim destek tutarlarında artışa gidildi, Ankara keçisine ilave destek verilmesi kararlaştırıldı.

Bu yıl yeni uygulamaya başlanacak hayvan ve sürü sağlığı desteği kapsamında, hayvan tanımlama araçları ile bazı aşı bedelleri de destek kapsamına alındı.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde, müsilajdan etkilenen balıkçı gemilerine, gemi başına ilave küçük ölçekli balıkçılık desteği verilecek.

Su ürünleri desteğinde, üretici örgütlerinin etkinliğini artırmak amacıyla birlik ve tanıtım kesinti oranları yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarıldı.