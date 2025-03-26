Hayvancılıkta Stokçuluk Denetimi Başladı

Ticaret Bakanlığı, hayvancılık sektöründe, maliyet unsurlarında belirgin bir artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan işletmelere kapsamlı denetimler başlattı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, vatandaşların ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin bertaraf edilmesine ve caydırıcı önlemler almaya devam ediyor. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık oluşturan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan fillere yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.

Et ve Süt Kurumu'nun temin ettiği kırmızı et Per-Der üyesi marketlerde bütün yurtta ve ESK mağazalarında düşük fiyatlarla ulaştırılırken Bakanlık, bazı üretici firmalarının fiyat arttırma girişimleri ihbar aldı.

Bu çerçevede, hayvancılık sektöründe, maliyet unsurlarında belirgin bir artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan ve tüketicilerin kırmızı ete fahiş fiyat ile ulaşmasına neden olan bazı firmalar, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordinasyon içinde hassasiyetle takibe alındı. Eş zamanlı başlatılan denetimlerde fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ve mali para cezaları tavizsiz bir şekilde uygulanacak.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından 8 ilde faaliyet gösteren toplam 20 işletme nezdinde inceleme ve denetim yapmak üzere Ticaret Bakanlığı Müfettişleri görevlendirildi. 24 Mart Pazartesi sabahı aynı anda başlayan kapsamlı denetimler devam ediyor. - ANKARA