Ekonomi

Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

24.12.2025 15:09  Güncelleme: 15:14
Haber Videosu

Asgari ücretin 2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanmasının ardından hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, tosunuyla çektiği videoda hayvanın değerinin ''8-9 aylık maaşa denk geldiğini'' söyledi. Paylaşım, maaşların küçümsendiği gerekçesiyle tepki çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Milyonları ilgilendiren bu gelişme sonrası hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın yaptığı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi.

"MİLLETİN MAAŞINI KÜÇÜMSEYİP..."

Tosunu ile video paylaşan vatandaş, "Moralinizi bozmak gibi olmasın ama bu paşa, sizin 8–9 aylık maaşınıza bedel" notunu düştü. Bu paylaşıma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları "Yem almaya gidince ettiğin küfürleri duyar gibiyim", "Bir de o paşanın maliyetini de paylaşsa", "Atma Recep din kardeşiyiz", "Hayvana yaptığın giderleri çıktıktan sonra geriye ne kalır biliyor musun?", "Milletin maaşını küçümseyip bunu paylaşmak Allah akıl versin", "7/8 ay besliyorsun sana kalan kaç para önemli olan o" şeklinde yorumlar yaptı.

Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • 123456789 123456789:
    yalan mı söylemiş niye tepki çekiyor ki 355 8 Yanıtla
    islam Bulut null islam Bulut null:
    tepki felan yok haber hikaye yandaşlık yapıyor bu haber taktir yerine tepki yazmışlar 21 0
    Zafer El Zafer El:
    vidioya yanıt olsun anlayan anladı 8 1
  • Ömer Polat Ömer Polat:
    Doğru söze ne hacet 280 3 Yanıtla
    Zafer El Zafer El:
    canlıya sermaye bağlanmaz bir hastalığa bakar ne oldu son hastalık karantina haber varmı hayvan alım satımı yasak dimi saftirik tosuncuk sigortani yapiyomu gece rahat yatabiliyonmu ahırda sidik pok kokusu içinde eve gidince eşin misgibi kokuyonmu diyo 2 14
  • Fatih4510 Fatih4510:
    Yaptığının nesi yanlış 244 4 Yanıtla
  • Ali yusuf Kendir Ali yusuf Kendir:
    bence adam doğru söylemiş demekki tepkisi olanların maaşı bu hayvanın ederi kadar yada ak trollerr 182 4 Yanıtla
    Mehmet Akil ÇELİK Mehmet Akil ÇELİK:
    Önce belediyelerimiz de maaşları zamanında verin çöpleri toplatin 15 51
    eser demir eser demir:
    Memet akil 128 milyar dolar Nezeman verilecek 44 7
  • Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    hahaha küçümsenmesi tepki çekmiş çok büyüklerya :) 135 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
