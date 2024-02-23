Hayvan tanımlama ve aşı bedelleri tarımsal destekleme hak edişlerinden mahsup edilecek

Ekonomi

Hayvanlara uygulanan tanımlama araçlarının ve Tarım ve Orman Bakanlığınca tatbik edilen programlı aşıların bedelleri ile bunların uygulama ücretleri, Ziraat Bankasınca, çiftçinin muvafakati alınarak, tarımsal destekleme hak edişlerinden mahsup edilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hayvanlara uygulanan tanımlama araçlarının ve Bakanlıkça tatbik edilen programlı aşıların bedelleri ile bunların uygulama ücretleri, Ziraat Bankasınca, çiftçinin muvafakati alınarak, tarımsal destekleme hak edişlerinden mahsup edilecek.