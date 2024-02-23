Hayvan tanımlama ve aşı bedelleri tarımsal destekleme hak edişlerinden mahsup edilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hayvan tanımlama ve aşı bedelleri tarımsal destekleme hak edişlerinden mahsup edilecek

Hayvan tanımlama ve aşı bedelleri tarımsal destekleme hak edişlerinden mahsup edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan hayvan tanımlama araçları ve programlı aşıların bedelleri ile uygulama ücretleri, çiftçinin muvafakati alınarak Ziraat Bankası tarafından tarımsal destekleme hak edişlerinden düşülecek.

23.02.2024 10:09
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Hayvanlara uygulanan tanımlama araçlarının ve Tarım ve Orman Bakanlığınca tatbik edilen programlı aşıların bedelleri ile bunların uygulama ücretleri, Ziraat Bankasınca, çiftçinin muvafakati alınarak, tarımsal destekleme hak edişlerinden mahsup edilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hayvanlara uygulanan tanımlama araçlarının ve Bakanlıkça tatbik edilen programlı aşıların bedelleri ile bunların uygulama ücretleri, Ziraat Bankasınca, çiftçinin muvafakati alınarak, tarımsal destekleme hak edişlerinden mahsup edilecek.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayvan tanımlama ve aşı bedelleri tarımsal destekleme hak edişlerinden mahsup edilecek - Son Dakika

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