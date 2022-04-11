Hayvansal ürün ihracatından 42,2 milyon döviz - Son Dakika
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Hayvansal ürün ihracatından 42,2 milyon döviz

11.04.2022 10:13
Hayvansal ürün ihracatından 42,2 milyon döviz

Samsun'da hayvansal ürün ihracatından 20 milyon 615 bin dolar, 13 milyon 303 bin euro ve 8 milyon 377 bin ruble olmak üzere toplam 42,2 milyon döviz ülke ekonomisine kazandırıldı.

Samsun'da hayvansal ürün ihracatından 20 milyon 615 bin dolar, 13 milyon 303 bin euro ve 8 milyon 377 bin ruble olmak üzere toplam 42,2 milyon döviz ülke ekonomisine kazandırıldı.

Balık ve balık ürünleri ihracatı dışında denizlerde ve tatlı sularda yetişen diğer canlıların ihracatından da döviz kazanan Samsun'da hayvansal ürün ihracatının büyük bir kısmını deniz salyangozu eti, kabuğu ve tıbbi sülük gibi canlılar oluşturuyor. Yurt dışında gıda, sanayi ve tıbbi alanda kullanılan hayvansal ürünler Samsun ve ülke ekonomisine döviz olarak geri dönüyor.

644 ton deniz salyangozu etinden 4 milyon dolar gelir sağlandı

Denizcilik alanında gelişmiş olan Samsun'da yurt dışına ihraç edilen ürünler arasında deniz ürünleri dikkat çekti. Samsun'un hayvansal ürün ihracatına bakıldığında bin 423 ton balık unu ihracatından 2 milyon 601 bin 852 dolar, 3 bin 249 ton balık yağı ihracatından 7 milyon 322 bin 981 dolar, 468 ton dondurulmuş balık ihracatından 1 milyon 276 bin 692 dolar, 787 bin 316 euro, 8 milyon 377 ruble, 319 kilo tıbbi sülük ihracatından178 bin 530 euro, bin 658 ton marine hamsi, sardalya, tuzlu hamsi ihracatından 176 bin 509 dolar ve 9 milyon 831 bin 65 euro, 644 ton deniz salyangozu etinden 4 milyon 193 bin 22 dolar, 23 ton deniz salyangozu kapağından 241 bin 879 dolar ile bal, kanatlı et ürünleri, et ve süt ürünleri ve kedi köpek maması ihracatı olmak üzere toplam 20 milyon 615 bin dolar, 13 milyon 303 bin euro ve 8 milyon 377 bin ruble dövizi ülke ekonomisine kazandırdı.

Yılda 20 ton 990 kilo kafes balığı yetiştiriliyor

Kültür balığı yetiştiriciliği konusunda da söz sahibi olan Samsun'da denizlerde, baraj göllerinde, doğal göllerde ve karada havuzlarda yılda 69 ton sazan, 8 ton 688 kilo levrek ve 12 ton 233 kilo gökkuşağı alabalığı olmak üzere toplam 20 ton 990 kilo kafes balığı yetiştiriliyor. - SAMSUN

Hayvansal ürün ihracatından 42,2 milyon döviz
Hayvansal ürün ihracatından 42,2 milyon döviz
Hayvansal ürün ihracatından 42,2 milyon döviz

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Togo Cumhuriyeti, Samsun, dolar, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hayvansal ürün ihracatından 42,2 milyon döviz - Son Dakika


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