Hazine 36.9 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hazine 36.9 Milyar Lira Borçlandı

11.05.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesiyle toplam 36,9 milyar lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesiyle 36 milyar 926 milyon lira borçlanmaya gitti.

Düzenlenen ilk ihalede, 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 38,16, bileşik faiz yüzde 41,8 oldu.

Nominal teklifin 14 milyar 822 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 472 milyon lira, net satış 9 milyar 815,5 milyon lira olarak belirlendi.

Kamudan gelen 11 milyar 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 854 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,63 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,41, reel bileşik faiz yüzde 5,48 olarak hesaplandı.

Nominal teklifin 5 milyar 130 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 630 milyon lira, net satış 3 milyar 610,5 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 543 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 700 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 36 milyar 926 milyon lira borçlandı.???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine 36.9 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi

15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 15:40:30. #7.12#
SON DAKİKA: Hazine 36.9 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.