Hazine, 4 Tahvil ve 1 Kira Sertifikası İhraç Edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 devlet tahvili ve 1 kira sertifikası ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 18 Ağustos'ta 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı düzenlenecek.

19 Ağustos'ta 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Bakanlık 21 Ağustos'ta 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışına imza atacak.

Aynı gün 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.