Hazine 95 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika
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Hazine 95 Milyar Lira Borçlandı

21.07.2026 16:14
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Hazine, iki ihale ile toplam 95,3 milyar lira borçlandı. İhalelerde yüksek faiz oranları belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki ihaleyle 95 milyar 335 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 7 ay (203 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede, basit faiz yüzde 38,25 ve bileşik faiz yüzde 41,44 oldu.

Nominal teklifin 90 milyar 138,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 52 milyar 688,9 milyon lira, net satış 43 milyar 425,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 11 milyar 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 19,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 6 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede, basit faiz yüzde 38,32, bileşik faiz yüzde 41,99 oldu.

Nominal teklifin 41 milyar 666,9 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 22 milyar 694,5 milyon lira, net satış 25 milyar 109,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 417,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 6 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihaleyle toplamda 95 milyar 335,1 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine 95 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika

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