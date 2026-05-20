Hazine Alacakları 253,2 Milyar Lira Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, nisan sonu itibarıyla 253,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 217,9 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,4 milyar lira tahsil edildi.