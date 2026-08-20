Hazine alacakları 254 milyar lira; en büyük pay Varlık Fonu'nda - Son Dakika
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Hazine alacakları 254 milyar lira; en büyük pay Varlık Fonu'nda

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Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 254 milyar liraya ulaştı; en büyük pay Varlık Fonu'nda.

Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 254 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 254 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 218,1 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 7,7 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine alacakları 254 milyar lira; en büyük pay Varlık Fonu'nda - Son Dakika

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