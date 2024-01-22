Hazine alacakları 27,2 milyar lira olarak gerçekleşti

Hazine alacakları, aralık sonu itibarıyla 27,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, aralık sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,8 milyar lira tahsil edildi.