Hazine Alacakları Ocak Sonu 253,1 Milyar Lira

Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 253,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 253,1 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 217,7 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 277 milyon lira tahsil edildi.