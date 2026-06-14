Hazine Bonosu ve Tahvil İhracı Yarın - Son Dakika
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Hazine Bonosu ve Tahvil İhracı Yarın

14.06.2026 11:29
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın hazine bonosunun ilk ihracını ve tahvilin yeniden ihracını yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir hazine bonosunun ilk ihracına ve bir sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 8 ay (238 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı gerçekleşecek.

Aynı gün 2 yıl (637) gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,40 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine Bonosu ve Tahvil İhracı Yarın - Son Dakika

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