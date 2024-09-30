Hazine'den İç Borçlanma Planı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine'den İç Borçlanma Planı

Hazine, ekim-kasım-aralıkta toplam 510 milyar lira iç borçlanma yapmayı planlıyor.

30.09.2024 17:46
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekimde 212,8 milyar lira, kasımda 182,2 milyar lira ve aralıkta 115 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, ekimde 147,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 212,8 milyar liralık, kasımda 119,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 182,2 milyar liralık ve aralıkta 62,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 115 milyar liralık iç borçlanmaya gitmesi öngörülüyor.

Ekim ayındaki iç borçlanmanın 165,3 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 36,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 11 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın 159 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 7,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 16 milyar lirasının kamuya satışlardan ve aralıkta yapılacak iç borçlanmanın 98 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 12 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 3 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Ekimde 167 milyar lira, kasımda 272,7 milyar lira ve aralıkta 73,8 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 184 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Aralık, Finans, Son Dakika

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