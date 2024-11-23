Hazine Destekli Kredi Paketi Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine Destekli Kredi Paketi Açıklandı

70 milyar liralık kredi imkanı, deprem bölgesi ve girişimcilere yönelik destek sunuluyor.

23.11.2024 11:47
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Hazine destekli kefalet sistemiyle 70 milyar liralık kredi imkanı işletmelerin kullanımına açılırken, bunun 30,5 milyar lirası depremden etkilenen işletmelere ayrıldı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet sistemini etkin şekilde kullanmaya devam ediyor.

Kredi kefalet sistemiyle yatırım, ihracat ve deprem bölgesi önceliklendiriliyor.

Kefalet sistemiyle yürürlükte olan 9 destek paketiyle 70 milyar liralık kredi imkanı işletmelerin kullanımına açıldı. Paketlerle 30,5 milyar liralık kredi imkanı depremden etkilenen işletmelerin kullanımına sunuldu. Bu kapsamda, 8 Kasım itibarıyla 20 bin 234 kredi işleminde 59 milyar lira kredi kullandırıldı.

Girişim sermayesi fonlarına yaklaşık 925 milyon lira kaynak aktarıldı

Bakanlık, girişimcilik ekosistemini de desteklemeye devam ediyor. Yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimlerin desteklenmesi amacıyla Bakanlığın ortaklığındaki Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu ile Tech-InvesTR Programı kapsamında girişim sermayesi fonlarına yaklaşık 925 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu fonlarla 247 girişim şirketine yatırım yapıldı.

Girişim sermayesi fonları aracılığıyla teknoloji odaklı girişimcilerin desteklenmesi için Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu faaliyete geçirildi.

Çiftçi ve esnafa verilen destek artıyor

Bakanlık, çiftçi ve esnafa yönelik desteğini de artırarak sürdürüyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ekim ayı itibarıyla 879 bin üreticiye yaklaşık 356 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı. Bu kredilerden doğan faizin ortalama yüzde 70'i Bakanlık tarafından karşılandı.

Ziraat Katılım Bankası tarafından tarımsal üretim faaliyetlerine yönelik olarak bu yıl 2 bin 204 üreticiye yaklaşık 7 milyar lira Hazine kar payı destekli finansman sağlandı. Bunun sonucunda finansman desteğinden faydalanan üretici sayısı 1,1 milyon kişiye, kredi bakiyesi 529 milyar liraya ulaştı. Böylece, tarımsal üreticilere bütçeden 64,3 milyar lira faiz ve kar payı desteği sağlanmış oldu. Bu tutarın yıl sonunda 87,6 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Halkbank aracılığıyla söz konusu dönemde 197 bin esnaf ve sanatkara yaklaşık 96 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi sağlandı. Bu kredilerden doğan faizin de yaklaşık yüzde 50'si Bakanlık tarafından karşılandı. Faiz desteğinden faydalanan esnaf ve sanatkar sayısı 804 bin kişiye, kredi bakiyesi ise 247 milyar liraya çıktı. Bu çerçevede esnafa verilen faiz desteğinin yıl sonuna kadar 37,7 milyar liraya yükselmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Deprem, Finans, Tarım, Son Dakika

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