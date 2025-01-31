Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayında 180,1 milyar lira, martta 179,5 milyar lira ve nisanda 361 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, şubatta 117,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 180,1 milyar liralık, martta 111,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 179,5 milyar liralık, nisanda 293 milyar liralık iç borç servisine karşılık 361 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Şubat ayında iç borçlanmanın 155,9 milyar lirasının piyasadan, 4,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 20 milyar lirasının kamuya satışlardan, martta 166,7 milyar lirasının piyasadan, 12,8 milyar lirasının kamuya satışlardan, nisanda yapılacak iç borçlanmanın da 295,1 milyar lirasının piyasadan, 9 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 56,8 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 16 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu ihraç edilecek.

Şubatta 248,1 milyar lira, martta 260,5 milyar lira ve nisanda 317,3 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 304 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)