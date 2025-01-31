Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı

Bakanlık, şubat, mart ve nisan aylarında toplam 720,6 milyar lira iç borçlanma yapacak.

31.01.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayında 180,1 milyar lira, martta 179,5 milyar lira ve nisanda 361 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, şubatta 117,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 180,1 milyar liralık, martta 111,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 179,5 milyar liralık, nisanda 293 milyar liralık iç borç servisine karşılık 361 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Şubat ayında iç borçlanmanın 155,9 milyar lirasının piyasadan, 4,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 20 milyar lirasının kamuya satışlardan, martta 166,7 milyar lirasının piyasadan, 12,8 milyar lirasının kamuya satışlardan, nisanda yapılacak iç borçlanmanın da 295,1 milyar lirasının piyasadan, 9 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 56,8 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 16 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu ihraç edilecek.

Şubatta 248,1 milyar lira, martta 260,5 milyar lira ve nisanda 317,3 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 304 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 19:50:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.