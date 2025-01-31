Hazine, İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat-Nisan 2025 döneminde 522,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 720,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 522,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 720,6 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)