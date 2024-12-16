Hazine İhaleleri ve Kira Sertifikası Satışı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine İhaleleri ve Kira Sertifikası Satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi ve bir kira sertifikası satışı yapacak.

16.12.2024 15:46
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek ve bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede, 10 yıl (3570 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

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